Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın ve dövizleri bozdurun çağrısı

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımıza evlerinde tuttukları milli servetimiz olan altın ve dövizleri ekonomimize kazandırma çağrımı tekrarlıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı.

3,5 saat süren toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"EVDEKİ ALTIN VE DÖVİZİ EKONOMİMİZE KAZANDIRIN"

"Tüm yatırıcımlara sesleniyorum. Gelin ülkemize yatırım yapın. Dün yatırım yapanlar bugün meyvelerini topluyor. Türkiye bölgesinin üretim ve ticaret merkezi olmanın ötesine geçerek küresel bir merkez hale geliyor. Vatandaşlarımıza evlerinde tuttukları milli servetimiz olan altın ve dövizleri ekonomimize kazandırma çağrımı tekrarlamak istiyorum.

"BUNDAN RAHATSIZ OLANLAR VAR, BİLİYORUM"

Bundan rahatsız olanlar var, biliyorum. Vin vin esasına göre hem ülkeye hem kendilerine kazanmanın yolunu gösteriyorum."

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