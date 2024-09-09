Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı! 'Türkiye enflasyonu düşürerek büyüyecek' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye enflasyonu düşürerek büyüyecek. Enflasyon düştükçe yatırım ortamı iyileşecek, rekabet güçlenecek ve istikrarlı yüksek büyüme olacak" dedi.

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Haber Merkezi

Uzun bir çalışmanın ardından Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu.

2025-2027 Orta Vadeli Program'ında (OVP) büyüme tahmini yüzde 4'ten yüzde 3,5'e indi.

2024'te yüzde 33 olan enflasyon beklentisi 41,5'e, 2025'te 15,2'den 17'5'e, 2026'da 8,5'ten 9,7'ye yükseltildi.

Türkiye’nin enflasyon, turizm, ihracat, büyüme ve istihdam gibi makroekonomik hedeflerin ortaya konduğu ve bu amaç doğrultusunda politikaların belirlendiği program, bugün Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının ana gündemindeydi..

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye yönelik mesajlar verdi.

"Türkiye enflasyonu düşürerek büyüyecek" vurgusunda bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"EKONOMİNİN KIRILGANLIĞINI AZALTTIK"

Aziz milletim, muhalefetin kendi bünyesinde süren meydan muharebesini perdelemek amacıyla ortaya attığı tuzak gündemlerin peşine takılmıyoruz. Önceliğimiz vatandaşımızın dertlerine derman olmak, sorunlarına çözüm üretmektir.



Tüm kabine toplantılarımızın değişmez gündemi ekonomidir. Hayat pahalılığının vatandaşlarımızın hayatında sebep olduğu sıkıntıları ortadan kaldırmak için yoğun çaba içindeyiz. Popülist vaatlerin havada uçuştuğu 31 Mart süresinde seçim ekonomisi uygulamadık. Daha fazla oy almak için milletimize uzun yıllar bedel ödetecek hiçbir adım atmadık. Ekonomi programımıza bağlı kalmaya itina gösterdik. Bunun olumlu etkilerini de hamdolsun görmeye başladık.



Enflasyonda Haziran'da başlayan düşüş Ağustos'ta da devam etti. Son 3 ayda yıllık enflasyon 23,5 puan geriledi. İşsizlik oranı hedeflerimizin ötesinde iyileşti. Depremin etkilerine rağmen kamu maliyesini hızla toparladık. Cari açığı hızla düşürdük. Dış dengede iyileşme sağladık ve ekonominin kırılganlığını önemli ölçüde azalttık.



Son bir yılda bürüt rezervlerde 50 milyar dolar, swap hariç net rezervlerde ise 80 milyar dolardan fazla artış sağladık. 150 milyar dolara ulaşan rezervlerimiz dış şoklara karşı dayanıklılığımızı güçlendiriyor. 2024 yılında kredi notu 3 kuruluş tarafından arttırılan tek ülke Türkiye oldu.

"TÜRKİYE ENFLASYONU DÜŞEREREK BÜYÜYECEK"

Para, maliye ve gelirler politikalarını uyumla yürüterek, tek haneli enflasyona mutlaka ulaşacağız. Bunu daha önce nasıl yaptıysak yine başaracağız. Türkiye enflasyonu düşürerek büyüyecek.

"YATIRIM ORTAMI İYİLEŞECEK, REKABET GÜÇLENECEK"

Enflasyon düştükçe yatırım ortamı iyileşecek, rekabet güçlenecek ve istikrarlı yüksek büyüme olacak. Bu yılı yüzde 3,5'luk bir büyümeyle kapatmayı ve 2025-2027 döneminde büyümede kademeli bir artış görmeyi öngörüyoruz. Türkiye ekonomisi bu süreçten daha da güçlenerek çıkacak, çok farklı bir lige yükselecektir.