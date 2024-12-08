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Haber Merkezi

Kredi ve burs alan öğrencilerin merakla beklediği haber geldi.

Müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Gençlerle Buluşması'nda yaptığı açıklamasında verdi.

KYK Burs ve Öğrenim Kredisi'nde 2025 yılında öğrencilere ödenecek miktarlar belli oldu.

2025 YILI KREDİ VE BURS MİKTARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılında lisans öğrencilerine ödenen kredi ve bursun yüzde 50 zam yapılarak 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: