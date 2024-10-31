Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre turizm hedefleri belli oldu

AA

Türkiye'nin turizm gelirinin yıl sonu itibarıyla 59,6 milyar dolara, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının ise 52,7 milyona ulaşması bekleniyor.

"2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"na göre, Türkiye'de turizm sektörünün 2024 yılında ürün ve pazar çeşitliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara yoğunluk verildi.

YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI 8 AYDA YÜZDE 7,1 ARTTI

Bu kapsamda, Türkiye'ye 2024 Ocak-Ağustos döneminde gelen yabancı ziyaretçilerin sayısı, önceki yıla göre yüzde 7,1 artışla 35,8 milyon kişi oldu.

Turizm geliri ise Ocak-Haziran 2024 döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 artışla 23,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

YIL SONU TURİST SAYISI VE GELİRİ BEKLENTİSİ

Yıl sonu itibarıyla ise Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 7,1'lik artışla 52,7 milyon kişiye, turizm gelirinin ise yüzde 6,7'lik artışla 59,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

YIL SONU TOPLAM TURİST BEKLENTİSİ 61 MİLYON OLDU

Toplam ziyaretçi sayısındaki beklenti ise yaklaşık 61 milyon.

Türkiye'nin turizm gelirinin 2025'te de 63 milyar doları geçmesi öngörülüyor.