Dalaman Havalimanı 9 ayda 4,7 milyon yolcuya hizmet verdi

DHA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden yapılan açıklamaya göre, Muğla'da bulunan Dalaman Havalimanı, eylül ayında 851 bin 910 yolcu ve 6 bin 624 uçak kapasitesine ulaştı.

Ayrıca ağustos ayı içinde havalimanından taşınan yük miktarı ise 11 bin 194 ton oldu.

9 AYLIK FAALİYET

2024 yılının ilk 9 ayında Dalaman Havalimanı'ndan 39 bin 704 uçak trafiği yaşanırken, hizmet verilen yolcu sayısı ise 4 milyon 781 bin 889 kişiye ulaştı.

8 ayda taşınan yük miktarı ise 58 bin 740 ton olarak gerçekleşti.

GÜNEŞ PANELLERİ

Öte yandan terminal çatısına kurulu güneş panelleriyle dünyanın en büyük çatı güneş enerjisi santraline (GES) sahip YDA Dalaman Havalimanı, elektrik ihtiyacının yarısından fazlasını bu santralden karşılıyor.