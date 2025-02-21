Darphane 1, 5, 10 ve 25 kuruş basımını durdurdu

Haber Merkezi

Yüksek enflasyon nedeniyle Türk lirasındaki alım gücü kaybı para üretimlerini de etkiledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, yeni bir kararı hayata geçirdi.

O PARALAR TARİH OLMA YOLUNDA

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, ocak ayında 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş ve 25 kuruş değerinde madeni para tedavüle sunulmadı.

Söz konusu ayda 84 bin adet 50 kuruş, 45 milyon 492 bin adet bir TL ve 16 milyon 853 bin adet beş TL olmak üzere toplam 62 milyon 429 bin adet madeni para piyasaya çıkarıldı.

TEDAVÜLDEKİ MADENİ PARA 13 MİLYON 142 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE

Böylece tedavülde bulunan beş TL miktarı 201 milyon 262 bin 807 adet, bir TL 4 milyar 354 bin 747 bin 610 adet, 50 kuruş 1 milyar 585 milyon 417 bin 950 adet seviyesine ulaştı.

Tedavülde bulunan toplam madeni para miktarı ise 13 milyar 142 milyon 154 bin 976 adet oldu.

ENFLASYON ANA ETKEN

Uzmanlar, düşük değerdeki madeni paraların basılmamasının enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle paranın alım gücünün düşmesiyle bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

Özellikle küçük esnaf ve nakit alışveriş yapan vatandaşlar açısından bu durumun günlük alışverişlerde sıkıntılara yol açabileceği ifade ediliyor.