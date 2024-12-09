Darphane, Anadolu Medeniyetleri Serisi hatıra paraları yarın satışa sunacak

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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, hatıra para basımına Anadolu Medeniyetleri Serisi ile devam ediyor.

Genel Müdürlük, bu doğrultuda milli ve kültürel değerler için üretilen yeni ürünlerden Türkiye Cumhuriyeti Anadolu Medeniyetleri Serisi No: 11'in 10 Aralık 2024 Salı Günü Saat 11.00'da satışa sunulacağını açıkladı.

"HATIRA ÜRÜNLERE DEVAM"

Darphane, yeni üretimle ilgili olarak "Tarihten gelen sorumluluk bilinci ile milli ve kültürel değerlere bağlı kalarak talep edilen en iyi güvenli baskı, hatıra ürünler ve doğrulama hizmetini vermeye devam ediyoruz." açıklamasında bulundu

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