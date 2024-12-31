Değerli kağıtların 2025 satış bedelleri zamlandı
AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, değerli kağıtların 2025 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi.

Tebliğ, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

2025'TE UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

-Noter kağıdı ve beyanname bedeli 125 lira,

-Protesto, vekaletname, resen senet bedeli 250 lira,

-Pasaport bedeli 1.135 lira,

-İkamet izni bedeli 810 lira oldu.

-Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 185 lira,

-Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 370 lira,

-Aile cüzdanı bedeli 1.010 lira,

-Sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1.420 lira,

-Motorlu araç tescil belgesi 1.270 lira,

-İş makinesi tescil belgesi 1.060 lira,

-Banka çekleri (her bir çek yaprağı) 80 lira,

-Mavi kart 185 lira,

-Yabancı çalışma ve çalışma izni muafiyeti belgeleri bedeli 810 lira.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Aslı Didari
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