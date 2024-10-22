Denizli’de pamuk hasadı başladı

İHA

2021 yılı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, dünyada 31,4 milyon hektar alandan 24,5 milyon ton pamuk lifi üretildi.

Türkiye ise 477 bin 438 hektar alanda ürettiği 2 milyon 100 bin ton kütlü pamuk üretimi ile dünya üretiminde 6. sırada.

Denizli’de Sarayköy, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde pamuk üretimi yapılıyor ve çeşit olarak Beyaz Altın 1011, 404, 911, 1010, May 455, Olivia çeşitleri yetiştiriliyor.

HASAT ETKİNLİĞİ YAPILDI

Merkezefendi ilçesi Aşağışamlı Mahallesi’nde çiftçilik yapan Bekir Gökçen’e ait 10 dekarlık alanda yapılan hasat etkinliğine geniş katılım sağlandı.

“12 BİN HEKTAR ALANDA 58 BİN TONDAN FAZLA ÜRÜN HASAT EDİYORUZ”

Geçmiş yıllarda elle yapılan, ancak teknolojinin gelişmesiyle makinalarla yapılmaya başlanılan ve modern tarım tekniklerinin kullanımı sayesinde işçilik ve zaman yönünden de büyük ölçüde tasarruf sağlanan pamuk hasat etkinliğinde konuşan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, şu bilgileri verdi:

Bugün Aşağışamlı Mahallesi’nde pamuk hasadında üreticilerimizle birlikteyiz. Öncelikle bütün çiftçilerimize sezonun bereketli ve hayırlı olmasını temenni ediyorum. Denizli olarak yaklaşık 12 bin hektar alanda pamuk ekimi yapılıyor ve yaklaşık 58 bin tondan fazla ürün hasat ediyoruz. Üreticimiz tarlalarının başında üretime devam ediyorlar. Ben tekrardan sezonun hayırlı ve bereketli geçmesini temenni ediyorum.

“TÜRKİYE’DE PAMUK ÜRETİMİNDE DENİZLİ 8'İNCİ SIRADA”

İl Müdürü Şakir Çınar, 2024 üretim sezonunda hasadın devam ettiğini ve parsellere göre ortalama 470 kilogram pamuk üretimi yapıldığını belirterek, şöyle konuştu: