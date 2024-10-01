Denizli’de yeni sezonun ilk salepleri ekildi Denizli’nin 77 yaşındaki "salep dedesi" Süleyman Yüksel, gelecek yıl hasat edilecek salepleri toprakla buluşturdu.

İHA

Denizli’de 11 yıldan bu yana farklı salep türlerini yetiştiren ve "Salep Dede" olarak bilinen 77 yaşındaki emekli Süleyman Yüksel, ekime başladı.

Toprakla buluşan salep tohumları 2025 yılı sezonunda hasat edilecek.

Yenişehir Mahallesi’ndeki sera da 20 metre uzunluğunda.

TOPRAĞA 17 FARKLI TÜRDE SALEP EKTİ

Barlia 3 çeşit, Serapıas 3 çeşit, Santa, Topbaş, Piramit, Osmanika, Aslanağzı, Çatal salep, Kum Salebi ve Arılı 4 çeşit olmak üzere 17 farklı türdeki salebi toprakla buluşturan Yüksel, 10 güne kadar saleplerin filizlenmesini beklediğini söyledi.

FARKLI TÜRLERİ DENİYOR

11 yılda yaklaşık 50 bin TL harcama yaparak, deneme yanılma yoluyla farklı türlerde salep üretmeyi başardığını anlatan salep üreticisi Yüksel, salep üretimi yapmak isteyenlere bilgi desteği de veriyor.

Salep borsasının Türkiye’de olması gerektiğini anlatan Yüksel, özel hazırlanacak toprak içinde salebin susuzda üretilebileceğini dikkat çekti.

"ÜRETİCİ BÜYÜK YUMRULARA YÖNELMELİ"

Salep üretimine ilginin ve yetiştirmek isteyenlerin sayısının her geçen yıl arttığına dikkat çeken Yüksel, şu açıklamada bulundu:

Salep benim çocukluğumdan beri bildiğim bir üründü. Son zamanlarda iyice merakım arttı ve 11 yıldan beri ArGe çalışması yapıyorum. Evimin bahçesindeki salep üretmeye başladım. Salep türlerini geliştirdim, yeni türlerin de deneme üretimlerini yaptım. Önemli olan sağlıklı ve iri yumru elde etmekti. İri salep yumruları hemen çoğalmaya başlarken küçük yumrular kendisini besliyor. Bu işi yapacak olanlar adedi çok diye küçüğe değil büyüğe yönelerek alması gerekir.

SALEBİN FAYDALARI

Salebin faydalarına da değinen Süleyman Yüksel, bu konuda şu açıklamalarda bulundu:

Hastalıklar karşı doğal bir koruyu olan salep, abartılmadan tüketildiğinde sağlığa birçok faydası bulanmaktadır. Soğuk havalarda severek tüketilen ve tüketildiği anda ısınmayı sağlayan sap aynı zamanda solunum yolu hastalıklarına karşı vücut direncini arttırmaktadır. Özellikle kış aylarında içildiğinde grip ve nezle gibi soğuk algınlığına iyi gelmektedir. Göğsü yumuşatır.

"ÖKSÜRÜĞÜ KESER VE BOĞAZI YUMUŞATIR"

Soğuk havalarda içildiğinde vücut sıcaklığını artırır. Doyurucudur, enerjiyi verir ve daha zinde tutar. İçerdiği kalsiyum ve protein sayesinde bağışıklık sistemi güçlenerek hastalıklara karşı korur. Zihni canlı ve dinç tutar. Bronşit gibi hastalıklardan kaynaklanan öksürüğü keser ve boğazı yumuşatır. Hafızayı güçlendirir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)