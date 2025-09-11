Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Gülalan ile Hasanbeyler mahalleleri arasında kalan Karadere mevkiinde, saat 14.50 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Ormanlık alanda hızla büyüyen ve yangın gözetleme kulesi tarafından fark edilen yangına ilk müdahaleyi, Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 10 dakika gibi kısa bir sürede yaptı.

HAVADAN KARADAN MÜDAHALE

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

Denizli’nin Buldan ilçesinde ormanlık alana sıçrayan orman yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan 5 adet helikopterle müdahaleye başlandı.

Yerleşim alanlarına yakın bir noktada devam eden yangının kontrol altına alınabilmesi için Denizli Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 4 arasöz, 1 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi ve 44 orman yangını söndürme işçisi sevk edildi.

Hızlı bir şekilde müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına havadan ise 5 yangın söndürme helikopteri destek veriyor.