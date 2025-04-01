Deprem bölgesinde istihdam için 500 milyon dolarlık dış finansman desteği

AA & Ensonhaber

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, Türkiye'nin çeşitli alanlarda uzun vadeli ve uygun koşullarla dış finansman sağlama çabaları sürerken, deprem bölgesine yönelik kaynak aktarımı hız kesmeden devam ediyor.

Bakanlık tarafından yürütülen projeler kapsamında, "Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi"nin ikinci etabı, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı.

500 MİLYON DOLARLIK DIŞ FİNANSMAN DESTEĞİ

Bu proje çerçevesinde, Dünya Bankası'ndan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'ye (TKYB) Bakanlık garantisi altında 500 milyon dolar tutarında finansman sağlanacak.

Söz konusu projeden, depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve çevresindeki 7 komşu il olan Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Niğde, Sivas ve Tunceli de yararlanacak.

Proje, bu illerdeki küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) ile büyük ölçekli şirketlere uzun vadeli finansman desteği sağlamayı ve istihdamı korumanın yanı sıra yeni iş olanakları yaratmayı amaçlıyor.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgedeki yeniden imar çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini vurguladı: