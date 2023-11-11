Deprem bölgesinde KOBİ desteğine 30 bin 723 başvuru Depremin yıktığı iş merkezli alanların yeniden onarımı için 250 milyon liralık destek KOSGEP tarafından aktarılıyor. Bu destek için bugüne kadar 30 bin 723 başvuru yapıldı, yarısına yakın incelendi ve 1.000 işletmenin ödemesi onay aldı.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ildeki KOBİ'lerin iyileştirilmesi için destek açıklandı.

KOBİ'lerin iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla açıklanan 450 milyon dolarlık desteğe başvurular sürüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi'ne (KOSGEB) KOBİ'ler için sundukları destek için 30 bin 723 başvuru yapıldı.

Başvuruların 15 binine yakını hızlı şekilde incelendi. Şu ana kadar 1.000'in üzerinde talebin ödemesi onaylandı.

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, destek ve başvuruya ilişkin açıklama gerçekleştirdi.

450 milyon dolar bütçeli destek

İbrahimcioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayesinde ve Dünya Bankası'yla yürütülen 450 milyon dolar bütçeli desteğin afetzede KOBİ'lere hızla verileceğini dile getirdi.

"KOBİ'lerin hasarlarına göre destekler aktırılacak"

KOBİ'lerin hasarlarına göre desteklerin aktarılmaya başlanacağının altını çizen İbrahimcioğlu, şunları kaydetti:

Kısa sürede şu ana kadar desteğe 30 bin 723 başvuru oldu. Bu da programımızın hızlı kullanımı ve programın başvurudan sonraki değerlendirme süreçlerinin kolay olmasıyla oldu. KOBİ'lerin çok hızlı bir şekilde KOSGEB'in internet adresinden başvurularını, ödeme taleplerini yapabilecekleri bir sistemi kurduk. Ödeme taleplerini onayladığımız işletmelerimizin verdikleri banka hesap numaralarına tek seferde hızlı şekilde desteği ödeyeceğiz.

KOBİ'lere verilecek destek

"Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" kapsamında sunulan destek az, orta ve ağır hasarlı işletmeler için farklı kademelerde kullanılacak, 200 bin lira ila 750 bin lira arasındaki faizsiz kredi bulunduğu il, hasar durumu ve işletme ölçeğine göre artacak.

Sıfır faizli olan, 36 aylık bir süreci kapsayan destek, ilk 2 yılı geri ödemesiz olup 3. yılda 3 eşit taksitte geri ödemesi tamamlanacak destekten faydalanmak isteyen işletmelerden yalnızca, borç taahhütnamesi ve hasar durum belgesi talep ediliyor.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde en az yüzde 30 gelir kaybına uğramış hasarsız işletmeler de bu destekten faydalanabilecek.

Türkiye'deki KOBİ sayısı

Türkiye'deki şirketlerin yüzde 99,7'si KOBİ'lerden oluşuyor ve çoğunluğu hizmet ile imalat sektöründe faaliyet gösteriyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)