Deprem bölgesindeki dağıtım lisans sahibi şirketlerin avans ödemeleri ertelendi Kahramanmaraş merkezli depremin ardından deprem bölgesinde bazı dağıtım lisans sahibi şirketlere sağlanan ayrıcalıkların süresi uzatıldı.

AA

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerin ardından bölgedeki sorumluluklar ertelenmişti.

Erteleme süreleri tamamlandığı halde, depremin etkilerinin sürmesi gerekçesi ile bazı yükümlülükler için tarihler tekrar uzatıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) da depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren belirli dağıtım lisans sahibi şirketlerin avans ödemelerine ilişkin erteleme kararı aldı.

Karar Resmi Gazete'de

EPDK, deprem bölgesinde bazı dağıtım lisans sahibi şirketlerin avans ödemelerini ertelemesine ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Söz konusu kurul kararı 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedeller, fatura son ödeme tarihine kadar faizsiz ertelendi

Buna göre, 31 Mart'a kadar, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketleri için Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 132/Ç maddesinin birinci fıkrasında belirtilen avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedellerin, ilgili fatura dönemine ilişkin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine ve söz konusu süre boyunca piyasa işletmecisi ve piyasa katılımcısına temerrüt faizi uygulanmamasına karar verildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)