Deterjan reklamlarında tartışılan yöntem

İçilebilir çamaşır suyu ürettiğini iddia eden Glint firması, bu çamaşır suyunu fenomenlere içirip reklamını sosyal medya üzerinden yapıyor.

Reklamda “Kimyasal detoks zamanı geldi. Kimyasallardan kurtulmasını istediğin arkadaşına gönder, sen de kimyasal detoksuna hemen katıl.” deniyor.

Görüntülerde ağır kimyasalın zor lekeleri yok ettiği uygulamalı olarak test edilirken, bir kişi tarafından da bu çamaşır suyu ve yağ çözücü sıvı içilerek deneniyor.

RAPOR YAYIMLANDI

Ticaret Bakanlığı, “İçilebilir temizlik ürünü” sattıkları iddia edilen firma ürünleri hakkında rapor yayınladı.

FİRMANIN İDDİASI İSPATLANMADI

Raporda ürünün “güvenli olduğunun ve içinde kimyasal olmadığının” ispatlanamadığı açıklandı.

ÜRÜNÜ KULLANARAK GÜVEN VERME TAKTİĞİ YAYGINLAŞTI

Okul sezonu kırtasiye ürünleri ve deterjan gibi temel ihtiyaçlarda dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor.

Bazı markaların sahipleri, ürünlerini tanıtmak için klasik reklam kampanyaları yerine bizzat kamera karşısına geçiyor.

Deterjan örneğinde olduğu gibi, firma sahibinin ürünü içerek tanıtım yapması şaşkınlık yarattı.

GÜVEN SARSICI YÖNTEMLER

Tüketici açısından bu tür yöntemler güven sarsıcı bulunuyor. Reklam görünümlü içeriklerle yapılan tanıtımlar, ürünün gerçek kalitesini gölgede bırakıyor.

Üstelik yalnızca tek bir marka değil, birkaç farklı örnekte de benzer uygulamalar görülüyor.

ETİK VE SAĞLIK KURALLARI ÇİĞNENİYOR

Uzmanlara göre bu durum, hem reklamcılık etiği hem de tüketici sağlığı açısından ciddi risk taşıyor.

Uzmanlar nitelikli reklamcılığın, sorumlu ve güvenilir ürünlerle desteklenmesi gerektiği vurgulanıyor.