Deutsche Bank: Türkiye'de 2025 para politikası gevşeme döngüsüne girecek

AA

Yatırım bankası Deutsche Bank, Türkiye ekonomisiyle ilgili değerlendirme yayınlayarak, 2025 para politikası görünümünün ölçülü bir gevşeme döngüsüne işaret ettiğini belirtti.

Deutsche Bank, dünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 250 baz puan faiz indirim kararının ardından değerlendirme notu paylaştı.

Notta, ileriye bakıldığında 2025 yılı para politikası görünümünün bilinçli ve ölçülü bir gevşeme döngüsüne işaret ettiği bildirildi.

TCMB'NİN FAİZ KARARINI DEĞERLENDİRDİ

Notta, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47,5 olarak belirlediği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

Marttan bu yana politika faizinin yüzde 50'de korunmasının ardından bir gevşeme döngüsünün başlangıcına işaret ediliyor. Aralıkta faiz indirimine gidileceği beklentisi yaygın olsa da piyasa tahminleri 150 baz ile 250 baz arasında değiştiğinden faiz indiriminin büyüklüğü belirsizdi. Dolayısıyla 250 baz puanlık indirim, beklentilerin üst sınırında yer alıyor.

Bununla birlikte, TCMB'nin 2025'te Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının sayısını 12'den 8'e indireceğini, böylece gevşeme döngüsü sırasında toplantı başına daha büyük ayarlamalar yapılabileceğini duyurması göz önüne alındığında daha büyük indirim daha az şaşırtıcı.

GECELİK VADEDE BORÇ VERME

TCMB'nin gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verdiği anımsatılan notta, bu daralan koridorun gelecek faiz kararlarına ilişkin daha temkinli bir yaklaşıma işaret ettiği ve bu durumun PPK toplantı sayısının azalmasıyla birleştiğinde politika çerçevesinde daha şahin bir eğilimin sinyali olduğu kaydedildi.

DEUTSCHE BANK'TAN TÜRKİYE İÇİN FAİZ VE ENFLASYON BEKLENTİSİ

Deutsche Bank'ın 2025 yıl sonu enflasyonu için yüzde 25,4, politika faizi için ise yüzde 30 tahminini koruduğu belirtilen notta, şu değerlendirme yer aldı:

TCMB'nin gelecekteki politika kararlarında veriye bağlı yaklaşıma yaptığı vurgu göz önüne alındığında, gevşeme döngüsü basit bir süreç olmayabilir. Yılın başındaki yüksek enflasyon ivmesi, kış aylarında mevsimsel olarak artan döviz ihtiyacı ve enflasyon görünümüne ilişkin artan belirsizlik, TCMB'yi birinci çeyrekte daha temkinli olmaya teşvik edebilir.