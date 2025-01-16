Deutsche Bank'tan 2025 sonu dolar tahmini: 43 TL

AA

Almanya'nın en büyük uluslararası bankası olan Deutsche Bank, Türkiye'deki ekonomik verilere karşı beklentilerini revize etti.

Yıl sonu enflasyon tahmininin yükselten Deutsche Bank, dolar/TL ve enflasyon tahminlerini paylaştı.

2025 YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 28

Deutsche Bank analistleri, Türkiye’de potansiyel enflasyon katılığından endişe duyduklarını belirterek ve “enflasyonda kayda değer bir yavaşlama sağlamanın potansiyel olarak zor olduğuna” işaret ederek yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 26’dan yüzde 28’e yükseltti.

ANALİSTLERİN YIL SONU DOLAR TAHMİNİ: 43 TL

Deutsche Bank uzmanları, doların 2025 yılı sonunda 43 lira olmasını bekliyor.

2026 sonu dolar/TL tahmini 49 olarak açıklandı.

"POLİTİKA FAİZİ NİSANA KADAR YÜZDE 40'A İNECEK"

Analistler, TCMB'nin ocak ayında 250 baz puanlık bir indirim yapmasını bekliyor ve politika faizinin nisan ayına kadar yüzde 40’a düşeceğini öngörüyor.

YIL SONU POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİSİ: YÜZDE 32,5

Yıl sonu politika faizi tahmini yüzde 30’dan yüzde 32,5’e revize edildi.



