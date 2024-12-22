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Haber Merkezi

Asgari ücret zammı için geri sayım başlarken, 2025'te emekli aylıklarının ne kadar olacağına yönelik tartışmalar sürüyor.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı emekli sendikalarının eş zamanlı yaptığı açıklamalarının ardından DİSK Emekli Sen Ege Bölge Temsilcisi Sabahattin Yeşiltepe de açıklama yaptı.

Türkiye genelinde eş zamanlı açıklama yapan DİSK Emekli-Sen üyeleri de en düşük emekli aylığının asgari ücret sınırına çekilmesi ve emekli aylıklarına "asgari ücret zammı oranında" zam yapılması için çağrıda bulundu.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇEKİLMELİ"

Emekliler adına açıklamayı yapan Yeşiltepe, asgari ücret görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı hatırlatarak şunları söyledi:

Asgari ücretin açlık sınırı altında kaldığı Türkiye’de, emekli aylıkları asgari ücretin dahi çok altında belirlenecektir. Ve emeklilerden açlık sınırının yarısını geçmeyen aylıklarıyla barınmaları, doktora gitmeleri, mutfak alışverişlerini karşılamaları ve faturalarını ödemeleri beklenecektir.

(Soğuk havaya rağmen üstünü çıkaran Yeşiltepe, “Emeklinin hali bu” dedi.)

"EMEKLİLER 2025'DE DE AÇLIK SINIRININ YARISI KADAR AYLIK ALACAK"

Açlık sınırının 21 bin liraya ulaştığı; yoksulluk sınırının 72 bin lirayı aştığı bugünlerde en düşük emekli aylığı hazine yardımı ile 12 bin 500 liraya tamamlanıyor. Bunun anlamı enflasyon oranlarındaki zamlardan sonra dahi 12 bin 500 liranın altında aylık alan milyonlarca emeklinin aynı miktarda ve dolaylarında emekli aylıklarına mahkum edilecek olmasıdır. Bir başka deyişle, emekliler, 2025 yılında dahi 2024 yılının açlık sınırının neredeyse yarısı kadar aylık almaya devam edecektir.

"EMEKLİLERİN TALEPLERİ AÇIK"