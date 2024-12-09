DİSK'in asgari ücret teklifi: 33 bin 500 TL

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Asgari Ücret Komisyonu'nda işçi tarafını, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil ediyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Asgari Ücret Tespit Komisyonu içinde yer almıyor.

DİSK, asgari ücret maratonu öncesinde taleplerini açıkladı.

Konfederasyon, asgari ücretin en az yoksulluk sınırının yarısı civarında olması gerektiğini belirtti.

DİSK'İN TALEBİ YAKLAŞIK 33 BİN 500 TL

TÜRK-İŞ'in son araştırmasına göre Kasım'da yoksulluk sınırı 66 bin 976 TL oldu. Böylece DİSK'in talebi yaklaşık 33 bin 500 TL seviyesine işaret etti.

Türkiye'de milyonların gözü 10 Aralık'ta başlayacak asgari ücret maratonuna çevrilirken, görüşmeler öncesi taraflardan talepler gelmeye devam ediyor.

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"GEÇİM ŞARTLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI"

Konfederasyon asgari ücretin belirlenmesinde geçim şartlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

Asgari ücret artışında yoksulluk sınırının bir kriter olarak dikkate alınması gerektiğini belirten DİSK hanede iki çalışan olması varsayımından hareketle asgari ücretin en az yoksulluk sınırının yarısı civarında olmasını talep etti.

"MEMUR MAAŞI DA DİKKATE ALINMALI"

Konfederasyon asgari ücretin bütün işçiler ve memurlar için de ortak saptanması gerektiğini söyledi. 2024 Kasım itibarıyla en düşük memur maaşının 39 bin TL, kamu işçilerinin en düşük çıplak brüt ücretinin 41 bin TL (net yaklaşık 33 bin TL) civarında olduğunu belirten DİSK, asgari ücretin en az kamu işçisi ücreti ve an az memur maaşı dikkate alınarak hesaplanması gerektiğini ifade etti.

VERGİ İLE İLGİLİ TALEP

DİSK'in konfederasyon asgari ücrete sağlanacak vergi muafiyeti ve desteği yanında asgari ücret sonrası ilk vergi dilimine uygulanacak oranın yüzde 10’a düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Asgari ücret vergi istisnasının vergiden değil, matrahtan indirim yoluyla uygulanması gerektiğini belirten DİSK, işverenlere uygulanan 5 puanlık prim desteğinin çalışanlara da uygulanmasını talep etti.

"DAMGA VERGİSİ KALDIRILSIN"

DİSK, damga vergisinin de kaldırılarak çalışanların gelirlerinin artırılması gerektiğini söyledi.

"ÜCRET YIL İÇİNDE İKİ KEZ BELİRLENSİN"

DİSK yüksek enflasyon ortamında asgari ücretin yıl içinde tekrar belirlenmesi gerektiğini belirtti.