DIW: Sanayi, Alman ekonomisinin sorunlu çocuğu olmaya devam ediyor Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, sanayi üretimine dair değerlendirmesini paylaştı.

AA

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), Almanya'ya ilişkin mart ayı ekonomik barometresini açıkladı.

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, ülkede sanayinin daha iyi iş beklentilerine rağmen ülke ekonomisinin “sorunlu çocuğu” olmaya devam ettiği değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomik barometre, martta 5 puan arttı"

Buna göre, ekonomik barometre, martta 5 puan artarak 88 puana yükseldi.

Açıklamada, barometrenin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'da (GSYH) büyümeye işaret eden 100 puandan hala çok uzakta olduğu belirtildi.

"Bakiye siparişler son birkaç aydır azaldı"

Açıklamada, yüksek faiz oranlarının, küresel ticaretin duraklamasının ve hane halklarının satın alma gücünde toparlanmanın yavaş olmasının Alman ekonomisini halen zayıf kalmasına neden olduğu ifade edilerek şu ifadeler kullanıldı:

Şu anda ekonomideki toparlanma durumunda hafif bir iyileşme olduğuna dair işaretler var. Ancak bu önümüzdeki çeyreklerde fark edilebilir hale gelecek. Sanayi, Alman ekonomisinin sorunlu çocuğu olmaya devam ediyor. Martta ticari beklentiler bir miktar iyileşmiş olsa da sipariş durumu gerginliğini koruyor ve bakiye siparişler son birkaç aydır neredeyse sürekli olarak azaldı.

Alman ekonomisi 2023'te daraldı

Bu arada Alman ekonomisi, geçen yıl alışılmışın dışında yüksek enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, zayıf dış talep ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı.

2024'ün ilk çeyreğinde resesyon bekleniyor

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), geçen hafta Alman sanayi ürünlerine yurt içi ve yurt dışından gelen talebin azalmaya devam etmesi nedeniyle ülke ekonomisinde ilk çeyrekte resesyon beklediğini duyurmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)