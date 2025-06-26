Diyarbakır, Türkiye'nin gözde petrol üreticisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Diyarbakır'ın Türkiye'nin enerji arz güvenliğine güç kattığını ifade etti.

Bayraktar'ın X sosyal medya platformundan yaptığı videolu paylaşıma göre, Türkiye'nin bu yıl keşfettiği 41 milyon varillik yeni petrol rezervinin yüzde 58'inin Diyarbakır sahalarında yer alıyor.

307 ÜRETİM KUYUSU

Diyarbakır'da 307 üretim kuyusunda aralıksız süren çalışmalarla günlük yaklaşık 16 bin 400 varil petrol üretiliyor.

330 MİLYON VARİL PETROL

Diyarbakır'da ilk keşiften bu yana yaklaşık 330 milyon varil petrol Türkiye'nin enerji gücüne dahil edildi.

TÜRKİYE'NİN PETROL REZERVİNİN YÜZDE 58'İ

Türkiye, bu yıl yapılan 41 milyon varillik petrol rezervi keşfinin yüzde 58'ine ev sahipliği yapan Diyarbakır'da bu potansiyeli üretime dönüştürerek yıl sonuna kadar günlük üretimi 20 bin varile çıkarmayı hedefliyor.

4 SAHADA HİDROKARBON ÜRETİLECEK

Diyarbakır'da üretim miktarının yanı sıra üretim teknolojisini de dönüştüren yeni bir dönemin eşiğinde olduğuna işaret edilirken, 4 sahada yürütülen çalışmalarla kayaların içine sıkışmış hidrokarbonların yeni bir üretim modeliyle ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanıyor.

Uluslararası işbirlikleriyle yürütülen ileri seviye sismik analiz çalışmalarına hız kesmeden devam ediliyor. Yıl içinde bu alanda ilk sondajın gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

"KADİM ŞEHİRDE ÜRETİM GÜNEŞİ YENİDEN DOĞUYOR"

Söz konusu paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: