Diyarbakır'da çiftçiye 158 milyon TL hibe

İHA

Diyarbakır'daki tarım sektörünün modernizasyonu ve verimliliğinin artırılması amacıyla hayata geçirilecek yatırımlar yönünde adımlar atılıyor.

Kentte "Kırsal kalkınma programı" kapsamında IPARD desteği uygulanacak.

DESTEK ÇEŞİTLİ PROJELERE UYGULANACAK

Bu doğrultuda, 12 adet Makine Parkı Projesi için 135 milyon 610 bin TL, 39 adet Arıcılık Projesi için ise 22 milyon 291 bin TL tutarında destek sağlanacak.

Ayrıca, bölgedeki üretici örgütlerinin güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla toplamda 12 üretici örgütüne 16 adet biçerdöver tahsis edilecek.

TARIM POTANSİYELİNİ ARTIRACAK

IPARD Programı aracılığıyla hayata geçirilen projelerin, Diyarbakır'ın zengin tarım potansiyelini önemli ölçüde artırması ve kırsal kalkınma sürecini hızlandırması bekleniyor.

YENİ İŞ İMKANLARI OLUŞACAK

Bu projeler, modern tarım tekniklerinin kullanımını teşvik ederek verimliliği artırmanın yanı sıra, kırsal bölgelerdeki ekonomik çeşitliliği destekleyerek yeni iş imkanları oluşturacak ve bölgedeki yaşam kalitesini yükseltecek.

DOĞAL KAYNAKLAR KORUNACAK

Ayrıca, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunarak doğal kaynakların korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına imkan sağlayacak.

Projenin hedefine göre, Diyarbakır'ın tarım sektörü daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacak, kırsal bölgelerdeki refah seviyesi artacak ve bölgenin genel ekonomik kalkınmasına önemli bir ivme kazandırılacak.