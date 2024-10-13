Diyarbakırlı kuyumculara göre Orta Doğu gerginliği altın talebini artırdı

İHA

Hem düğün sezonunun sürmesi hem de Orta Doğu’daki İsrail’in başta Filistin olmak üzere Lübnan’a yönelik saldırgan tutumu; altın piyasasına etki ediyor.

Diyarbakır’da kuyumcu Kamuran Kaya, altın alımlarının orta Doğu'daki gerginlikten sonra arttığını belirtti.

BÖLGEDE MAHSULE DAYALI DÜĞÜNLER YAPILIYOR

Kamuran Kaya, bölge olarak tarım toplumu olduğu için mahsule oranlı düğünler yapıldığını ve dönemsel olarak altına talebin arttığı dönemler oluştuğunu söyledi.

"KORKU, İNSANLARI ALTINA YÖNELTTİ"

Kaya, artan altın alımların ile ilgili şu bilgileri verdi:

Bölgemize kadar jeopolitik risklerden kaynaklı altına talebin azalmaksızın devam ettiğini görüyoruz. Dibimizde Lübnan, Filistin, İsrail savaşının bölgemizi de etkilediğini ve insanlarda bir korku, korku temelli de insanların altına yöneldiğini görüyoruz.

"TÜRKİYE'DEKİ ALTIN FİYATI DAHA YÜKSEK"

Uluslararası piyasaya göre Türkiye’deki altın fiyatı 130 lira daha yüksek. Bunun temel nedeni ülkemizin altın ithalatına getirdiği kısıtlama ve olan talepten kaynaktan dolayı yukarıdan gidiyor.

ALTIN FİYATLARI

On saltın: 2 bin 656 dolar

Gram altın: 2bin 928 lira

Çeyrek altın: 4 bin 965 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 230 lira

Tam altın: 19 bin 861 lira

Yarın altın: 9 bin 930 lira