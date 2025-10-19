Doğalgaz faturalarında kademeli döneme geçilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 enerji fiyatları ve doğalgaz fatura hesaplama yöntemlerinde önemli değişiklikler kapıda.

Daha önce elektrik faturalarında uygulanan yöntem, doğalgaz faturaları için de geçerli olacak.

Türkiye'nin batısı ve doğusu aynı iklim şartlarına sahip değil. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kış, diğer bölgelere nazaran çok çetin geçiyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da bu fark nedeni ile enerji tüketimi fiyatlarken yeni bir sistem uygulanacağını açıklamıştı.

ALPARSLAN BAYRAKTAR DUYURDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz tüketiminde tıpkı elektrikte olduğu gibi tüketim esaslı bir faturalandırma modeline geçileceğini duyurarak modelin, özellikle yüksek tüketim yapan aboneleri hedef alacağını duyurarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Yüzde 50 ortalamanın üzerinde tüketim yapan abone sayısı, toplam abonelerin yüzde 16’sı. Yani, biz böyle bir düzenleme yaparsak insanımızın yüzde 84’ünün hayatında bir şey değişmiyor. Bu yüzde 16, toplam gazın yüzde 40’ını kullanıyor.

Bu açıklamalara göre de yeni düzenlemeyle doğalgaz kademeleri batıdan doğuya doğru artacak ve illere göre farklılık gösterecek.

DESTEK MİKTARI ARTIRILIYOR

Ayrıca 2025'te elektrik ve doğalgazda desteklemelerin tutarı 593 milyar lirayı bulurken, bu tutara borçlanma finansmanı da dahil edildiğinde desteklerin devlete maliyetinin 800-850 milyar lira olması hesaplanıyor.

100 LİRANIN 60 LİRASI DEVLETTEN

Şu anda doğalgazda sübvansiyon yüzde 60 olarak uygulanıyor. Bu sistemde 100 liralık doğalgaz faturasının 60 lirasını devlet ödüyor.

DOĞALGAZ TÜKETİMİNİN FİYATLANDIRILMASINDA GETİRİLECEK YENİLİKLER:

-Doğalgazda uygulanacak yeni destek modelinde aylık ve şehir bazlı ortalama tüketim verileri dikkate alınacak.

- Gelir seviyesi yüksek hanelerin desteklemeden çıkarılması için tüketim esaslı bir modele geçilecek.

-Tüketimi yüksek haneleri yüksek gelir grubu sayarak doğalgazda da bu gruba desteği kaldıracak.

-İllere göre farklı olarak belirlenecek olan doğalgaz kademesinde, kış aylarının sert geçtiği bölgeler gözetilecek.

-Çalışılan modelde illerin kış ayları doğalgaz tüketimlerinin ortalaması dikkate alınarak her ile göre bir kademe belirlenecek.

-İklim koşulları gereği diğer illere nazaran daha soğuk iller için yeni uygulamada pozitif ayrımcılık yapılacak.

-Yeni modelde her ilin kış aylarında yaptığı aylık doğalgaz tüketimi ortalamaları esas alınacak.

BÖLGELERE GÖRE HANE BAŞINA 2025 AYLIK TÜKETİM ORTALAMASI

-Marmara Bölgesi: 155 metreküp

-Ege ve İç Anadolu: 180 metreküp

-Karadeniz: 175 metreküp

-Güney Doğu Anadolu: 195 metreküp

-Doğu Anadolu: 235 metreküp