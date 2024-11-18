'Doğalgaz tüketim desteği' kış dönemi ödemeleri başladı

AA

Düzenli Doğalgaz Tüketim Desteği, 2022'den itibaren uygulanmaya başladı.

Destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, başvurularını e-Devlet üzerinde "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranından yapabiliyor.

Başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYD) titizlikle incelendiği, verilen onayın ardından ödemelerin yapıldığı belirtildi.

DESTEK, AYLIK 188-438 LİRA ARASINDA

Doğalgaz Tüketim Desteği'nin aylık 188 lira ile 438 lira arasında olduğu ve ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar üzerinden hesaplandığını aktarıldı.

Bu kapsamda 521 bin 411 hak sahibine, toplam 153,3 milyon lira ödeme yapılacak.

Böylece bu yılın ocak-kasım aylarını kapsayan dönemde 653 bin 461 hak sahibine yaklaşık 1,4 milyar lira ödeme gerçekleştirilecek.

Destekten yararlanacak vatandaşlar, mesken türü aboneliklerine ilişkin ikamet adreslerine ait faturalarını PTT ödeme noktalarında ibraz etmek suretiyle destekten yararlanabilecek.

DESTEKTEN YARARLANMANIN ŞARTLARI

Destekten yararlanmak için Türk vatandaşı olmak, doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmek, e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvurmak, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğalgaz aboneliği bulunması, ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması, hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi gerekiyor.