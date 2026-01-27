Doğalgaz tüketim desteğinde yılın ilk ödemeleri yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İhtiyaç sahibi hanelere yönelik uygulanan Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği programında yılın ilk ödemeleri gerçekleştirildi.

Ocak ayı ödeme döneminde yüz binlerce haneye doğalgaz faturalarını karşılamaya yönelik mali destek aktarıldı.

485 BİNDEN FAZLA HANEYE 288 MİLYON LİRALIK DESTEK

Program kapsamında 2026 yılı ocak dönemi için 485 bin 552 hak sahibine toplam 288 milyon 547 bin lira ödeme yapıldı.

Destek, doğalgaz faturalarının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla hak sahiplerinin kullanımına sunuldu.

DESTEK PROGRAMI 2023’TE DÜZENLİ YARDIMLAR KAPSAMINA ALINDI

Doğal Gaz Tüketim Desteği, 2023 yılında düzenli sosyal yardımlar kapsamına dahil edilerek sürekli hale getirildi.

Program, özellikle kış aylarında artan enerji maliyetlerine karşı hanelerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğinden yararlanabilmek için başvuru sahibinin:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

-e-Devlet üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

-Doğalgaz arzı sağlanan ilçe veya beldede ikamet etmesi,

-İkamet adresinde mesken türü doğal gaz aboneliğinin bulunması,

-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hak sahipliği kararı verilmesi şartlarını taşıması gerekiyor.

FATURA İBRAZIYLA DÜZENLİ YARARLANILIYOR

Hak sahipleri, her ödeme döneminde yeniden başvuru yapmaksızın, ikamet ettikleri haneye ait doğalgaz faturalarını ödeme birimlerine ibraz ederek, yaşadıkları il için belirlenen tahsisat tutarından düzenli olarak faydalanabiliyor.

DESTEK TUTARLARI İLE GÖRE DEĞİŞİYOR

Destek tutarları, iller arasındaki sıcaklık farkları dikkate alınarak belirleniyor. 2025 yılı için aylık destek tutarı en düşük 188 lira, en yüksek 438 lira olarak uygulanıyor.

Ödemeler, ekim-mayıs aylarını kapsayan 8 aylık dönem için iki ayda bir yapılıyor.

TOPLAM DESTEK 1,6 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Program kapsamında 2025 yılı boyunca 721 bin 7 hak sahibi için toplam 1 milyar 320 milyon lira destek sağlandı. 2026 yılı ocak dönemi ödemeleriyle birlikte, bugüne kadar yapılan toplam doğalgaz tüketim desteği 1,6 milyar liraya ulaştı.