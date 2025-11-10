Doğalgazda hedef: 2028'de 16 milyon hanenin yerli doğalgaz kullanması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son 1 yılda 51 yerleşim yerine doğalgaz arzı sağladıklarını ve Türkiye genelinde konut abone sayısının yaklaşık 1 milyon arttığını bildirdi.

Alparslan Bayraktar, açıklamasında ayrıca "Sadece 2025 yılında 15 bin 600 kilometre doğalgaz dağıtım ve iletim hattı inşa ettik." dedi.

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de "Türkiye'deki bütün illere doğalgaz götürülmesi" yönünde bir hedef ortaya koyduğunu ifade etti.

Bakan Bayraktar'ın verdiği bilgilere göre, Türkiye'de nüfusun yüzde 85'i olan 73 milyon kişinin doğalgaza erişimi var.

"81 İLDE DOĞALGAZ BAĞLANTISI VAR"

Bu hedefi gerçekleştirdiklerine ve bugün Türkiye'nin 81 ilinde 950 yerleşim yerinde doğalgaz bulunduğuna dikkati çeken Bayraktar, "2002 yılında sadece 5 ilde ve 57 yerleşim yerinde olan doğalgazı, inşa ettiğimiz 243 bin kilometrelik iletim ve dağıtım şebekemizle 81 il, 950 yerleşim yeri ve 229 OSB'ye ulaştırdık.

22 MİLYON ABONE SAYISI

2002'de 1,3 milyon olan doğalgaz abone sayısı, bugün itibarıyla 22 milyona yükseldi. Son 1 yılda 51 yerleşim yerine doğalgaz arzı sağladık ve Türkiye genelinde konut abone sayısı da yaklaşık 1 milyon arttı." değerlendirmesinde bulundu.

"SADECE 2025 YILINDA 15 BİN 600 KİLOMETRE DOĞALGAZ DAĞITIM VE İLETİM HATTI İNŞA ETTİK"

Türkiye'nin her köşesine doğalgaz götürmek için çalışmaların devam ettiğini ve bu yıl 15 bin 600 kilometre doğalgaz dağıtım ve iletim hattı inşa ettiklerini belirten Bayraktar, "Şu anda Türkiye nüfusunun yüzde 85'ine doğalgaz kullanma imkanı sağladık. Doğalgaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısını 2025 sonunda 973'e çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

"DOĞALGAZLA YAŞAM KONFORU VE HAVE KALİTESİ DE SAĞLANIYOR"

Doğalgaz ile vatandaşlara sadece bir enerji kaynağı değil, yaşam konforu ve şehirlerde yüksek hava kalitesi de sağladıklarını vurgulayan Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

Gerçekleştirdiğimiz doğalgaz dönüşümü sayesinde yıllık 34 milyon ton karbon emisyonunu engelliyoruz. Ayrıca, kükürt kaynaklı kirlilik oluşumunu da önlüyoruz.

"4 MİLYON HANE YERLİ DOĞALGAZ KULLANIYOR"

Yerli doğalgazın ekonomiye kazandırılması için de çalışmalar devam ediyor. Türkiye'de halihazırda 4 milyon hane, yerli doğalgazımızı kullanıyor.

DOĞALGAZDA HEDEF 2028'DE 16 MİLYON HANEYE ULAŞMAK