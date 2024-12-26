Doğu Karadeniz'de yıllık çay rekoltesi 1 milyon 438 bin tonun üzerinde

DHA

Karadeniz’in yemyeşil vadilerinde serpilen çay yaprakları, bu yıl da bereketiyle yüz güldürdü.

Türkiye’nin çay bahçesi olarak anılan Doğu Karadeniz'de çay rekoltesi geçen yıla göre artış gösterdi.

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, resmi olarak 791 bin 287 dekar alanda yapılan yaş çay üretimi, 2023 yılına göre yüzde 5,74 oranında artış göstererek 1 milyon 438 bin tonun üzerine çıktı.

ÇAY ÜRETİMİNDE BEŞİNCİ SIRADAYIZ

Yaş çay rekoltesi ile ilgili yazılı açıklama yapan Rize Ticaret Odası Başkanı Mehmet Erdoğan, “Rize Ticaret Borsası istatistiklerine göre; 2024 yılında 1 milyon 438 bin ton yaş çay işlenmiştir. Üretilen yaş çayın yüzde 54,53’ü ÇAYKUR, yüzde 45,47’si özel sektör ve tarafından işlenmiştir.

Dünya yaş çay üretiminde son 5 yılda yaklaşık yüzde 10 artış gerçekleşmiştir. Üretimde ilk sırada 14,5 milyon ton ile Çin yer almaktadır. Ülkemiz beş yıllık ortalama olan 1 milyon 250 -1 milyon 400 bin ton arasındaki üretimle dünya çay üretici ülkeleri arasında beşinci sırada yer almaktadır.

REKOLTE GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ GÖSTERDİ

Ülkemizde Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 791 bin 287 dekar alanda 205 bin 118 üretici çay tarımı yapmaktadır. Bu üretimin yüzde 70’i Rize’de gerçekleşmektedir.

Yaş çay ürün rekoltesi son dört yılda ortalama 1 milyon 250-1 milyon 400 bin ton arasında değişirken 2024 yılında rekolte 1 milyon 438 bin tonun üzerine çıkmıştır. Bir önceki yıla göre yaş çay rekoltesi yüzde 5,74 oranında artış göstermiştir” ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİN İHTİYACI OLAN KURU ÇAYI ÜRETMEYİ BAŞARDIK"

Artan maliyetlere rağmen ülkenin ihtiyacı olan kuru çayın üretildiğini belirten Erdoğan, “2024 yılında dünya ve Türkiye genelinde yaşanan ekonomik sıkıntı, ilimizde de hissedilmiştir. Artan maliyetler ve yüksek enflasyon, çay sektörünü de olumsuz etkilemiştir. Fakat her şeye rağmen sektörümüzün güçlü duruşu sayesinde bu zor dönemde ülkemizin ihtiyacı olan kuru çayı üretmeyi başardık. Ayrıca hükümetimizin yaş çaya iyi fiyat vererek müstahsili enflasyona ezdirmemesi, kuru çaya da istenilen zammı vermesi, Kredi Garanti Fonu (KGF)’dan Çay Sektörüne Özel Selektif Kredi vermesi, Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla makine ekipman desteği vermesi çay sanayicisini desteklemiştir.

Devletimize çay sanayicisine verdiği bu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemizin bulunduğu bu zor durumdan çıkabilmek amacıyla devletimizin uyguladığı sıkı ekonomik politikayı destekliyoruz. Bizler sanayici olarak elimizden ne gelirse bundan sonra da yapmaya hazırız” dedi.