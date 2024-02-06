Doğu Karadeniz'in Türk somonu ihracatında miktarda yüzde 146, değerde 59 artış Somon, Doğu Karadeniz'in önemli bir ihracat ürünü olarak göze çarpıyor. Doğu Karadeniz'den yapılan somon ihracatının da yüzde 67'si Trabzon'dan gerçekleştiriliyor.

AA

Türkiye genelinde ocak ayı ihracatı açıklandıktan sonra sektörler de kendi performanslarını paylaşıyor.

Türk somonu ihracatı da yıla yükselişle başladı.

Sektör, ilerleyen günlerde ihracat ve ülke çeşitliliğindeki artışının devam edeceğine inandıklarını dile getiriyor.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan da bölgeden yapılan ihracata yönelik bilgi paylaştı.

Gürdoğan'ın verdiği bilgiyi göre, Doğu Karadeniz'den ocak ayında yapılan Türk somonu ihracatı, yıllık bazda yüzde 59 artarak 11 milyon 240 bin 719 dolara ulaştı.

10 ülkeye 2 bin 251 ton somon gönderiliyor

Bölgeden 10 ülkeye 2 bin 251 ton Türk somonu ihraç edildi. Gürdoğan, ihracatın geçen senenin aynı dönemine göre miktarda yüzde 146, değerde yüzde 59 arttığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

Bölgemizden yılın ilk ayında 10 ülkeye Türk somonu ihraç edildi. Bu ülkeler arasında Rusya Federasyonu, Vietnam ve Japonya başı çekti. Rusya Federasyonu'na 6 milyon 859 bin 369, Vietnam'a 2 milyon 706 bin 33 ve Japonya'ya da 1 milyon 266 bin 514 dolarlık somon ihraç edildi.

Doğu Karadeniz'den somon ihracatının yüzde 67'si Trabzon'dan

Bölgeden Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti, Beyaz Rusya, Almanya, Gürcistan, Fransa ve Tayland'a da somon satıldığını kaydeden Gürdoğan, ihracata ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Doğu Karadeniz ihracatının yüzde 67'si Trabzon'dan gerçekleştirildi. Kentten ocak ayında 7 ülkeye 1.467 ton somon ihraç edilerek 7 milyon 559 bin 388 dolar kazanç sağlandı.

"Trabzon'dan yapılan ihracat miktarda yüzde 120, değerde yüzde 44 arttı"

Gürdoğan, Trabzon'dan geçen yılın ilk ayında 5 milyon 260 bin dolar karşılığı 667 ton somon ihraç edildiğini belirterek, bu rakamlara göre ihracatın miktarda yüzde 120, değerde yüzde 44 artmış olduğunu söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)