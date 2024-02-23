Dolandırılmak istemeyenler bu 5 maddeye dikkat Özel günlerde alışverişlerde dolandırılma olayları artarken, her yeni gün yeni bir dolandırıcılık olayı ile karşılaşmak mümkün hale geldi. Son dönemde tüketicileri tuzağı düşüren olayları madde madde derledik.

Özel Haber

Tüketicilerin alışverişte yaptığı dikkatsizlikler, sonradan karşılarına büyük kayıplar ve sorunlar olarak geri çıkıyor.

Tüketicileri ilgili bakanlıklar, tüketiciyi koruma dernekleri ve uzmanlar uyarıyor.

İnternetten alışverişlerde taklit sitelere ödeme yapmak en büyük dikkatsizlikler olarak belirtiliyor.

Alışveriş ve seyahat sitelerin taklitleri yapılıyor

Alışveriş ve seyahat sitelerinin birebir taklitleri yapılabiliyor. Logolardan görsellere kadar tüketicinin aldanmasına neden olan bu sitelerde resmi kurum üyeliklerinin sorgulanması gerekiyor.

Uzmanlar taklit sitelerde dolandırılmamak için ödemelerin kapıda yapılma terciğinin seçilmesini öneriyor.

Sosyal medyadan tıklanan linkler başınıza iş açabilir

Tüketiciler, sosyal medyada dolaşırken hiç düşünmeden, kendilerine faydalı bilgi sunduğunu düşündüğü bir linke aniden tıkladıklarında cep telefonlarına ya da bilgisayarlarına hakim olacak bir donanım yüklenebiliyor.

Bu da kişinin hesaplarına ulaşarak, para çekme ya da kredi talebinde bulunma, kredi kartını ele geçirme, hatta kartın limitini artırarak harcama gibi sonuçlara neden olabiliyor.

Olumsuz sonuçlarla karşılaşmamak için doğruluğundan emin olanmadan hiç bir linki tıklayıp, onay vermemek gerekiyor.

Kiralık ya da satılıklarda kapora dolandırıcılığı

Bir satış ya da kiralık inanında temas kurduğunuz kişi, size reel bedelin altında fiyat veriyorsa bunun dolandırıcılık hamlesi olması ihtimali çok yüksek.

Bir satın almayı ucuza getirmek için yapılan ani hareketler dolandırılmaya kapı açıyor.

Örneğin, aynı araca aynı anda çok kişinin talip olduğu söylenerek kapora almaya yöneltmek de bu hatalı hareketlerden biri.

Aslında olmayan bir araca hiç görmeden az da olsa bir miktar para ödenmesi o paranın sokağa atılması ile aynı anlamına geliyor.

Belgedeki isimle makbuzdaki ismin aynı olmasına dikkat

Noterde yapılan satışlarda da evraklarda yazan isimle parayı ödeyen ismin aynı olmaması da satışın iptaline neden olan son dolandırıcılık olaylarından biri.

"Banka hesaplarınızı kimseye kullandırmayın"

Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gençleri uyararak banka hesap numaralarını ve IBAN'larını kimseye kullandırmamalarını bu yöntemle kara para aklandığını belirtti. Terör örgütlerinin finansmanı için de bu yöntemin kullanıldığı biliniyor.