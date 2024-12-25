Dolar bazında asgari ücrette en yüksek rakam

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Tüm ekonomik dengeleri etkileyecek ve 7 milyon çalışanı doğrudan, 22 milyon çalışanı ise dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücret belirlendi.

1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak açıklandı.

Açıklanan rakam, dolarla karşılaştırıldığında bugüne kadar en yüksek oran olarak öne çıktı.

ASGARİ ÜCRETİN YILLAR İÇİNDEKİ DOLAR KARŞILIĞI

Yıllar-dönemler / Net asgari ücret TL / Dolar karşılığı

2025 / 22 bin 104 TL / 627 dolar

2024 / 17 bin 2,12 TL / 578 dolar

2023 (01.07.2023 - 31.12.2023) / 11 bin 402,32 TL / 482 dolar

2023 (01.07.2023 - 30.06.2023) / 8 bin 506,80 TL / 455 dolar

2022 (01.07.2022 - 31.12.2022) / 5. bin 500,35 TL / 302 dolar

2022 (01.01.2022 - 30.06.2022) / 4 bin 253,40 TL / 287 dolar

2021/ 2 bin 832,90 TL / 318 dolar

2020 / 2 bin 324 TL / 332 dolar

2019 / 2 bin 20 TL / 356 dolar

2018 / 1.603 TL / 333 dolar