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    Dolar kuru 14 liranın üzerine çıktı

    Dolar kuru 14 liranın üzerine çıktı

    Dolar kuru haftaya yükselişle başlarken 14,75 TL'yi gördü.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 10:15
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 10:46
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    Türk Lirası karşısında döviz kurlarının yükselişi sürüyor.

    Piyasa bu haftaya da yükselişle başladı.

    DOLAR KURU 14,75'İ GÖRDÜ

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) geçtiğimiz hafta piyasalara satış yönünde müdahale etmesi kurun ateşini söndürmedi. TCMB, 1 Aralık'ta, ardından 3 Aralık'ta son olarak da 10 Aralık'da piyasaya müdahale etmişti.

    Son yükselişin ardından piyasalarda döviz kurları şu seviyelerde işlem görüyor:

    • 1 Dolar = 14,25 TL
    • 1 Euro = 16,45 TL
    • 1 Sterlin = 19,25 TL
    • 1 Bulgar Levası = 8,40 TL

    PİYASADA ALTIN FİYATLARI

    Altın fiyatlarında da yükseliş devam ediyor.

    Altın/ONS = 1.784,1
    Gram = 819,46
    Cumhuriyet = 5 bin 245
    Çeyrek = 1.311,28

    MERKEZ'İN FAİZ İNDİRİMLERİ SÜRÜYOR

    Bu gelişmelerin yanında 16 Aralık Perşembe günü, Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Para Politikaları Kuru'lu toplantısının ardından açıklanacak faiz kararı merak konusu.

    Merkez, eylül ayında politika faizini yüzde 19'dan 18'e, ekimde 18'den 16'ya son olarak da kasım ayında 100 puanlık indirimle yüzde 15'e düşürmüştü.

    Dolar kuru 14 liranın üzerine çıktı #1

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