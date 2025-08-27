Dolar ve altında kritik gün: Piyasalar o tarihe odaklandı! Gözler ABD'de...

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalara kilitlendi.

Enflasyon ve faiz politikaları konusunda vereceği mesajlar, hem doların yönü hem de küresel borsaların seyri açısından kritik önem taşıyor.

Özellikle yatırımcılar, Fed’in faiz indirimi ya da sıkı para politikasına devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

GÜNLER KALDI

Fed, 16-17 Eylül tarihinde toplantı yapacak ve Fed faiz kararı 17 Eylül saat 21.00'de açıklanacak.

Powell’ın konuşması öncesinde tahvil faizleri ve altın fiyatlarında dalgalanmalar gözlenirken, piyasalarda temkinli bir bekleyiş hâkim.

Bu süreçte gözler Fed’in bir sonraki toplantısına çevrilmiş durumda.

Fed toplantısı tarihi de belli oldu ve açıklamalar, küresel ekonomik dengeler üzerinde doğrudan etkili olacak.