Dolar yeni haftada 40 lira seviyesine yaklaştı

Kur yeniden kritik eşiği geçti.

Dolar/TL kuru haftanın ilk işlem gününde 40 lira seviyesine yaklaştı.

Euro/TL kuru ise 47,04 TL seviyesinde seyrediyor.

39,98 seviyesinden işlem gören dolar, böylece 19 Mart tarihinde görülen rekor seviyelere yeniden yaklaştı.

O tarihte kur, 41,52 liraya kadar çıkmıştı.

YURT İÇİ GÜNDEM YOĞUN

Yurtiçinde ise bu sabah açıklanacak haziran ayı hazine nakit dengesi verisi takip edilecek. Hafta genelinde sanayi üretimi ve cari denge gibi makroekonomik göstergeler de piyasaların radarında olacak.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saat 15.00’te DEM Parti İmralı heyeti ile yapması beklenen görüşme, siyasi atmosfer açısından dikkatle izleniyor.

ABD'NİN GÜMRÜK VERGİLERİ

Küresel piyasalarda ABD'nin 1 Ağustos’ta yürürlüğe koyacağı yeni gümrük tarifeleri, doların diğer para birimleri karşısında da değer kazanmasına neden oluyor.

Washington’un, bu tarihe kadar birçok ülkeyle müzakere sürecini tamamlaması bekleniyor.

Gelişmelere paralel olarak dolar endeksinde de yükseliş sürüyor.

MERKEZ BANKASI VE FAİZ GÖRÜNÜMÜ

Geçen hafta yüzde 46,85 seviyesinden kapanan referans faiz, piyasada sıkı para politikasının süreceği beklentilerini güçlendirirken, Merkez Bankası’nın kur üzerindeki potansiyel müdahale alanı da yeniden gündeme geldi.

19 Mart’ta yaşanan hızlı yükselişte Merkez Bankası'nın döviz satış müdahalesiyle kur geri çekilmişti.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Asya borsaları, ABD’nin ticaret ortaklarıyla anlaşma sağlayamamasının ardından oluşan belirsizlik nedeniyle gerilerken; OPEC+’nın beklentilerin üzerinde üretim artırma kararı petrol fiyatlarını aşağı çekti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergilerinin hangi ülkelere hangi oranlarda uygulanacağının 9 Temmuz’a kadar açıklanacağını duyurdu. Yeni tarifelerin 1 Ağustos’ta yürürlüğe girmesi planlanıyor.