Donald Trump, kendi markasından rekor gelir sağladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, liderleri de ağırladığı “MAGA köşesi” gündem oldu.

Farklı sloganların işlendiği kırmızı şapkalardan kol düğmelerine, parfümlerden su şişelerine kadar çok sayıda ürünün bulunduğu hediyelik eşya köşesi, sosyal medyada yeni tartışmaların fitilini ateşledi.

Trump'ın adım adım servetini nasıl büyüttüğü konuşuluyor.

BEYAZ SARAY'DA AĞIRLANAN DEVLET ADAMLARI

Trump, geçtiğimiz haftalarda Ermenistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarını, bu hafta da Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme amacıyla Ukrayna lideri Vladimir Zelensky ve Avrupalı liderleri, Beyaz Saray’da ağırladı.

Diplomasi trafiği, Trump'ın Beyaz Saray’daki MAGA köşesini sosyal medyaya taşıdı.

HEDİYELİK EŞYALAR SATILIYOR

Trump, MAGA köşesinde şapka, parfüm, tişört gibi kendi ürettiği hediyelik eşyaları satışa sunarken, ağırladığı liderlere de burayı gezdirmesi dikkat çekti.

Kullanıcıların çoğu bunu "rüküş" ve "utanç" verici olarak yorumlarken, Trump’ın hiçbir pazarlama fırsatını kaçırmadığı ifade edildi.

KIRMIZI ŞAPKALARDAKİ MESAJ

MAGA köşesinde satışa sunulan kol düğmeleri, eşarplar ve su şişelerinin yanı sıra “Trump Her Şey Hakkında Haklıydı”, “Trump 2028”, “4 Yıl Daha” yazan kırmızı şapkalar, ABD Başkanı'nın bir dönem daha başkanlık yapmayı istediği yönünde yorumlandı.

Ancak bir kişinin iki dönemden fazla başkanlık yapmasını yasaklayan ABD yasalarına göre farklı bir düzenleme olmazsa Trump, ülkeyi son kez yönetiyor.

2028 ŞAPKASI

Öte yandan Trump Store’da nisan ayından bu yana tanesi 50 dolara satılan şapkalar ve kafa karıştıran 2028 vurgusunun parlak bir pazarlama hamlesi olabileceği değerlendiriliyor.

HER GÜN YENİ BİR EŞYA KATILIYOR

İncil’den gümüş sikkelere, lüks saatlerden kripto para borsasına kadar Trump markalı ürünlere her gün bir yenisi eklenirken, Forbes’a göre '$TRUMP' kripto para biriminden 315 milyon dolara kadar, World Liberty Financial’daki hissesinden 57 milyon 355 bin 532 dolar, 'Trump Watches'tan 2,8 milyon dolar ve Save America sehpa kitabından 3 milyon dolar kazandı.

Trump, ürün yelpazesine son olarak, 249 dolardan satışa sunulan ve “kelimelerle ifade edilemeyecek kadar utanç verici” olarak nitelendirilen parfüm ve kolonyaları da ekledi.