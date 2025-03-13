Donald Trump'ın korumacı ticari tutumu endişeye yol açtı

AA

ABD'nin tarife cephesindeki gelişmeler piyasalara yansıyor.

ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi de dün yürürlüğe girdi.



Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticari tutumuna yönelik endişelerle yön arayışına devam ediyor.

TARİFELERE AB'DEN MİSİLLEME GELDİ

Söz konusu tarifelere Avrupa Birliği'nden (AB) misilleme gelirken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin tarife uygulamasına karşılık 26 milyar euro değerinde karşı önlemler aldıklarını açıkladı.

KANADA'DAN KARŞI HAREKET

Kanada Maliye Bakanı Dominic LeBlanc da ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine misilleme olarak, ülkeden yapılan 29,8 milyar Kanada doları tutarındaki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

FED'İN FAİZİ SABİT BIRAKMASI BEKLENİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini gelecek haftaki toplantısında sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapacağına yönelik fiyatlamalar güçlü kalmaya devam ediyor.

NEW YORK BORSASI

New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,49 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,22 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,20 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne negatif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir izlenirken, Trump'ın AB'ye yönelik tarife söylemleri yatırımcıların odağında bulunuyor.

AB KARŞILIK VERECEK

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin çelik ve alüminyum tariflerinden üzüntü duyduklarını ve vergilerin ekonomik boyutuyla örtüşen seviyede karşılık vereceklerini söyledi.

Von der Leyen, "ABD, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uyguluyor. Bu önlemden derin üzüntü duyuyoruz. Tarifeler vergilerdir. Tarifeler iş dünyası için kötü, tüketiciler için daha da kötüdür." dedi.

Gümrük vergilerinin tedarik zincirini bozduğunu, ekonomileri belirsiz hale getirdiğini ve işleri tehlikeye soktuğunu kaydeden von der Leyen, bunun fiyatları yükselteceğini ve iki tarafa da zarar vereceğini vurguladı.

"OLAĞANÜSTÜ YÜKSEK DÜZEYDE BİR BELİRSİZLİK"

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Lagarde, dün, olağanüstü yüksek düzeyde bir belirsizlikle karşı karşıya olduklarını belirterek, yeni dönemde fiyat istikrarını korumanın zorlu bir görev olacağını söyledi.

Uluslararası düzene ilişkin yerleşik kuralların altüst olduğunu vurgulayan Lagarde, dünyanın sadece birkaç ay önce düşünülemeyecek siyasi kararlara tanıklık ettiğini söyledi.

ABD'deki siyasi değişim ve ekonomik belirsizlik faktörleri karşısında ECB'nin büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirten Lagarde, ticaret, savunma ve iklim konularından kaynaklanan şoklarının Avro Bölgesi'nde enflasyon oranını yükseltme riski taşıdığı uyarısında bulundu.

ALMAN BORSASI

Dün, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,56, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,61 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif bir seyirle başladı.

ASYA BORSALARI

Asya borsalarında ise Japonya hariç negatif bir seyir öne çıkarken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda enflasyonun hala bankanın hedeflediği yüzde 2 seviyesinin altında kalmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Öte yandan, bölgede ABD'nin ticari tarifelerine yönelik haber akışı da yakından takip edilirken, Güney Kore Sanayi Bakanı Ahn Duk-geun, çelik sektörünü korumak için hükümetin bu ayın sonundan bir yanıt stratejisi belirleyeceğini söyledi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,2 yükselirken, Güney Kore'de Kospi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,4 düştü.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, şubat ayı konut satış istatistikleri

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı sanayi üretimi

14.00 Türkiye, TCMB PPK toplantı özeti

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, şubat ayı Üretici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları