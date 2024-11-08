Donald Trump'ın seçimi kazanmasının Türkiye ekonomisine olumlu etkisi

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ABD'de seçimlerde açılan sandıklara göre Senato'da, Donald Trump'ın lideri olduğu Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı.

Missouri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Max Gillman, ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın uygulayacağı olası politikalara değinerek, "Bu, Türkiye'nin ekonomik büyüme ve ticarette küresel bir canlanma ve daha bol enerji içinde genişlemesine izin vererek büyük ölçüde fayda sağlayacaktır." dedi.

Trump'ın yeniden seçilmesinin küresel ekonomideki çekişmeleri artıracağını dile getiren uzmanlar, özellikle ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşını tekrar gündemin üst sıralarına taşıyacağını öngörüyor.

TÜRKİYE-ABD ARASINDA 100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ

Trump'ın yeniden başkan seçilmesi Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkiler, özellikle de 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinde ise ilerleme kaydedilmesi için bir fırsat olarak görülüyor.

Türkiye ve ABD ara­sında 100 milyar dolar ticaret yapılmasına ilişkin hedef, Cumhurbaş­kanı Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump'ın 2018 Ara­lık ayında yaptıkları görüşme sonrası gündeme gelmişti.

"İLİŞKİLER OLUMLU ETKİLENECEK"

Missouri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Max Gillman, "Bu büyüme politikaları dünya enerji maliyetlerini düşürürken, daha yüksek küresel ekonomik büyümeye olanak sağlayacak. Bu, Türkiye'nin ekonomik büyüme ve ticarette küresel bir canlanma ile daha bol enerji içinde genişlemesine izin vererek büyük ölçüde fayda sağlayacaktır. Bu tür artan ekonomik büyümenin, Türkiye'yi NATO ile iş birliği ve AB entegrasyonu dahil olmak üzere Batı'nın ekonomik genişlemesine daha fazla katılmaya teşvik etmesini ve Türkiye-ABD ilişkilerini olumlu yönde etkileyen ana faktör olmasını bekliyorum." diye konuştu.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI BİTERSE TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ BASKI AZALIR"

Ayrıca, yeni dönemde Rusya'nın Ukrayna'daki askeri gerginliği azaltmasını ve Trump'ın da savaşı durdurmasını beklediğine vurgu yapan Gillman, bu durum gerçekleşirse Türkiye'nin kaynakları üzerinde çok daha az baskı olacağını anlattı.

"TRUMP DÖNEMİNDE TÜRKİYE'DE DAHA FAZLA BÜYÜME GÖRMEYİ BEKLİYORUM"

Max Gillman, Trump yönetiminde Ukrayna ve Orta Doğu'da daha fazla küresel büyüme ve barış beklediğini ifade etti.

Gillman, "Türkiye'de daha fazla büyüme görmeyi bekliyorum. Bu, Türkiye'nin NATO'daki Batılı müttefikleriyle ve Orta Doğu'yla bağlarını güçlendirecektir. Türkiye'de daha fazla doğrudan yabancı yatırım bekliyorum ve Türk hükümetini ve endüstrilerini bu tür faaliyetler için ABD ve AB'nin ilgisini çekme faaliyetlerini artırmaya teşvik ediyorum. Türkiye'nin ihracatına daha fazla talep bekliyorum." dedi.

"ÇİN DTÖ KURALLARINA UYMUYOR"

Çin'in uzun süredir uymak zorunda olduğu ancak uymayı reddettiği Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı davrandığına dikkati çeken Gillman, "(Şirketleri) Hükümet aracılığıyla doğrudan ve dolaylı olarak sübvanse ediyor. Neredeyse tüm Batılı ekonomistler Çin'in son 20 yıldır ABD ve Türkiye de dahil olmak üzere Batı endüstrisinin zararına DTÖ anlaşmalarını ihlal ettiğini düşünüyor. Bu tarifeler Çin'deki ekonomik faaliyeti azaltacak, küresel büyümeyi azaltacak ancak son yıllarda hepimizin gördüğü artan Çin militarizminin finansmanını da azaltacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.