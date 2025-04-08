Donald Trump'ın son hamlesiyle 300 milyar dolarlık coin buhar oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın 185 ülkeye uygulanacağını duyurduğu gümrük vergileri, küresel hisse senedi piyasalarını yaklaşık yüzde 8,5 değer kaybettirdi.
ABD Başkanı Trump’ın tarifeleri, küresel piyasalarla birlikte kripto para piyasasını da vurdu.
Geçen hafta kripto piyasasından toplam 240 milyon dolar seviyesinde çıkış yaşandı.
Kripto varlıkların toplam piyasa değeri açısından yönetilen varlık miktarı (AUM), haftalık bazda yüzde 0,8 oranında artarak 132,6 milyar dolara ulaştı.
BITCOIN 80 BİN DOLARIN ALTINDA
Bitcoin'de dalgalanma sürüyor. Şu sıralarda Bitcoin, yüzde 6,22 ve 4 bin 655,7 dolar yükselişle 79 bin 465,8 dolarda.
ETHEREUM BİRKAÇ SAATTE YÜZDE 14 ERİDİ
En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum (ETH), son birkaç saatte yüzde 14’lük sert düşüş yaşadı.
Ethereum gün içinde 1.538 dolara kadar gerilerken, satış baskısının da giderek arttığı kaydedildi.
ALTCOİNLERDE YÜZDE 10’LUK KAYIP
Bitcoin ve Ethereum fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından altcoinler de yüzde 10’luk kayıplar verdi.
XRP’nin fiyatı 1,8 doların altına gerilerken, yüzde 12’yi aşan kayıplar yaşayan SUI’nin fiyatı da 1,86 dolar, Solana ise 103 dolardan işlem görüyor.
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