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Donald Trump'ın son hamlesiyle 300 milyar dolarlık coin buhar oldu

Donald Trump'ın son hamlesiyle 300 milyar dolarlık coin buhar oldu ABD Başkanı Trump’ın destekleriyle en fazla işlem gören kripto para birimi Bitcoin, 109 bin dolara kadar yükseldikten sonra yine Trump tarafından açıklanan ek vergi haberlerinin etkisiyle geriledi. Bitcoin ile birlikte altcoinler de düşüşe geçti.