Donald Trump'ın zaferi etkiledi, Bitcoin 90 bin dolara dayandı

Haber Merkezi

ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanması ile güvenli limanlara ilgi azalırken, riskli yatırımlar değerlendi.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump'ın, zafer konuşmasında dünyaya barışı getirmek için çalışacağını belirtmesi, bu nedenle piyasalarda yatıştırıcı etki yarattı.

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın dijital varlıklara ılımlı bakması ve kripto yanlısı temsilcilerin yer aldığı bir kongre beklentisiyle artmaya devam ediyor.

Henüz resmi olarak göreve gelmeden Trump'ın yaptığı açıklamalar ve faaliyetler, altının ateşini düşürdü, kripto paralara verdiği destek Bitcoin'i şahlandırdı.

"ABD DÜNYANIN KRİPTO MERKEZİ OLACAK"

Donald Trump’ın, dünya savaşlarına karşı barışçı yaklaşımı ve seçim kampanyasında dijital varlıkları kucaklayarak ABD’yi “dünyanın kripto merkezi” yapma sözü, kripto para piyasasını canlandırdı.

ABD'NİN ULUSAL BITCOIN REZERVİ PLANI

Trump'ın açıklamaları, en fazla işlem gören kripto para biriminin yükselmesine neden oldu. Trump’ın ayrıca ABD'de bir “ulusal Bitcoin rezervi planı” da bulunuyor.

BİR GÜNDE 7 BİN 709 DOLAR ARTTI

Trump'ın başkanlığının kesinleşmesinin ardından kripto para piyasası gibi görece riskli varlıklarda yukarı hareket dikkati çekerken yükseliş eğilimini sürdüren Bitcoin, dün 82 bin 100 dolarla rekor kırarken bugün çıta yüzde 9,55 ve 7 bin 709 dolar artışla 88 bin 417,2 dolara çıktı.

KRİPTO PARA PİYASASI YÜKSELDİ

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre; Bitcoin'in fiyatı, ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın dijital varlıklara ılımlı bakmasının etkisiyle son 24 saatte yüzde 3’ten fazla değer kazandı.

OCAK AYINDA 38 BİN 505 DOLARDAYDI

23 Ocak’ta yılın en düşük seviyesi olan 38 bin 505 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yaklaşık yüzde 66 değer kazandı. Bitcoin geçen yılı 42 bin 283 dolardan tamamlamıştı.

DOGECOIN ÜÇ YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Bitcoin’deki değer kazancı, diğer kripto para birimlerini de olumlu etkiledi. Alternatif bir kripto para birimi olan Dogecoin ise üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Dogecoin, yüzde 42,62 ve 0,118411 dolar artışla 0,396213 dolara yükseldi.

ETHEREUM

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 7 günde yüzde 27'den fazla değer kazanarak, 3 aydır ilk kez 3 bin 324 doların üzerine çıktı.