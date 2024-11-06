Donald Trump'la birlikte ekonominin seyri değişecek

AA

ABD'de sandığa giden milyonlarca seçmen seçimini yaptı.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ABD seçimlerini kazandı.

ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre, 267 delege kazanan Cumhuriyetçi aday Trump yarışı önde götürürken, rakibi Kamala Harris ise 214 delegeye sahip.

"ABD TARİHİNİN EN BÜYÜK EKONOMİK DÖNÜŞÜMÜ"

Trump, canlı yayında ilk açıklamasını yaparken ekonomi politikalarındaki değişikliğe şu sözlerle değindi:

ABD tarihinin en büyük ekonomik dönüşümünü yapacağız.

ABD'nin 47. başkanı Trump ile birlikte ekonomi politikalarında belirgin değişiklik bekleniyor.

PİYASALARDA OYNAKLIK BEKLENTİSİ

Analistler, Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte izleyebileceği politikalara ilişkin beklentilerin varlık fiyatlarına yansıdığını kaydederek, piyasalarda bugün oynaklığın artabileceğini ifade etti.

YENİ TARİFELER VE VERGİLER GELİYOR

Trump, başkanlık koltuğuna ikinci kez oturmasıyla başta Çin mallarına olmak üzere yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedefliyor.