Döviz düştü, altın yükseldi! 11 Haziran'da gram altın, dolar ve Bitcoin'de son durum

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerine ilişkin gelen olumlu açıklamalar risk iştahını artırdı.
Emtia tarafında altının ons fiyatı yeni günde yüzde 0,5 artışla 3 bin 340 dolardan satıldı.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 4 bin 203 lira
Çeyrek altın: 7 bin 128 lira
Cumhuriyet altını: 29 bin 44 lira
Tam altın: 28 bin 513 lira
Yarım altın: 14 bin 257 lira
DÖVİZ
Dolar/TL, dün yüzde 0,2 düşüşle 39,1880'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen altında 39,1870'ten işlem görüyor.
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatları tablosu, sınırlı düşüşlerle kırmızıya döndü:
Dolar: 39,1797 lira
Euro: 44,7879 lira
Sterlin: 53,0781 lira
BORSA İSTANBUL
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,82 değer kazanarak 9.659,31 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının hemen altında 10.891,00 puandan işlem gördü.
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 yükselişle 66,4 dolardan alıcı buldu.
BITCOIN
Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin 92,8 dalar (yüzde 0,80) düşüşle 109.418 dolara geriledi.
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