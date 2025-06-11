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Döviz düştü, altın yükseldi! 11 Haziran'da gram altın, dolar ve Bitcoin'de son durum

Döviz düştü, altın yükseldi! 11 Haziran'da gram altın, dolar ve Bitcoin'de son durum ABD ve Çin'in gümrük tarifelerinde yakınlaşma çabası piyasalara güven verince kripto paralar değerlendi. Altın inişli çıkışlı seyrini yukarıya yönlü çevirdi. Dövizde ise sürpriz düşüş yaşandı.