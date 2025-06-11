Döviz düştü, altın yükseldi! 11 Haziran'da gram altın, dolar ve Bitcoin'de son durum
Haber Merkezi

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerine ilişkin gelen olumlu açıklamalar risk iştahını artırdı.

Emtia tarafında altının ons fiyatı yeni günde yüzde 0,5 artışla 3 bin 340 dolardan satıldı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 203 lira

Çeyrek altın: 7 bin 128 lira

Cumhuriyet altını: 29 bin 44 lira

Tam altın: 28 bin 513 lira

Yarım altın: 14 bin 257 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 düşüşle 39,1880'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen altında 39,1870'ten işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatları tablosu, sınırlı düşüşlerle kırmızıya döndü:

Dolar: 39,1797 lira

Euro: 44,7879 lira

Sterlin: 53,0781 lira

BORSA İSTANBUL

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,82 değer kazanarak 9.659,31 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının hemen altında 10.891,00 puandan işlem gördü.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 yükselişle 66,4 dolardan alıcı buldu.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin 92,8 dalar (yüzde 0,80) düşüşle 109.418 dolara geriledi.

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Aslı Didari
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