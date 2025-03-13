Haberler



Ekonomi



Döviz yükseldi, altın rekora yakın! 13 Mart'ta döviz ve altın fiyatları

Döviz yükseldi, altın rekora yakın! 13 Mart'ta döviz ve altın fiyatları Dövizdeki tırmanış bugün de devam etti ve dolar 36,6189 liraya çıktı. Gram altın ise yükselişini 3 bin 458 liraya taşıyarak 3 bin 460 liralık rekora çok yakın seyrediyor.