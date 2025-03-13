Döviz yükseldi, altın rekora yakın! 13 Mart'ta döviz ve altın fiyatları

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,7 yükselerek 2 bin 936 dolardan kapandı.
Günün başlangıcında, önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 946 dolardan işlem gördü.
Ons altın, günü ilk saatlerinde ise 2 bin 937 dolar geriledi.
Yurt içinde Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 3 bin 459 lira
Çeyrek altın: 5 bin 866 lira
Cumhuriyet altını: 23 bin 896 lira
Tam altın: 23 bin 940 lira
Yarım altın: 11 bin 730 lira
DÖVİZ
Dolar/TL, dün yatay seyirle 36,5891'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında bir önceki kapanışının hemen üzerinde 36,6189 seviyesinden işlem görüyor.
Dolar: 36,6189 lira
Euro: 39,9480 lira
Sterlin: 47,6312 lira
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı ise güne önceki kapanışın hemen altında 70,7 dolardan başladı.
BORSA İSTANBUL
Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kazanarak 10.580,26 puandan tamamlarken, gözler bugün yayımlanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetine çevrildi.
PPK, geçen hafta politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50'ye çekmişti.
BITCOIN
Kripto para piyasasının en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, iniş seyrine bugün de devam etti ve yüzde 2,22 düşerek 83 bin 314,1 dolara geriledi.
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