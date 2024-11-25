DSİ'ye 515 işçi alımının şartları yayınlandı

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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 515 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilanla işçi alımlarının şartları, tarihleri ve takip edilecek adresle ilgi bilgi yer aldı.

Kurum sürveyan, sondaj işçisi, teknisyen, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerini istihdam etmeye hazırlanıyor.

ALIMLAR NOTER KURASI VE SINAVLA YAPILACAK

Buna göre, kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyenin de bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla işe alınacak.

KURA 16 ARALIK'TA ÇEKİLECEK

Adaylar, 16 Aralık'ta noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

AYRINTILAR İŞKUR'DA

Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanlarında belirtilecek.

İlanlar 29 Kasım'a kadar İŞKUR internet sayfasında (www.iskur.gov.tr) yayınlanacak. Adaylar, ilan süresince başvurularını bu kurum üzerinden yapacak.

SINAV YÖNTEMİ

Yazılı-sözlü ve uygulama yöntemleriyle yapılacak sınavlarda mesleki bilgi ve becerilere yönelik konular öncelikli olacak. Sınavlarda 100 üzerinden 60 alan adaylar başarılı kabul edilecek.