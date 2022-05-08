DTÖ'nün çelik kararı Türk ihracatçısını sevindirdi

AB'nin uyguladığı çelik ihracatı kısıtlamaları ile ilgili açılan davaya DTÖ Türkiye'yi haklı buldu. Bu sonuç sektörün ihracatının önündeki engelleri kaldıracak.

Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nce (AB) 2018'de belirli çelik ürünleri için uygulanan korunma önlemine karşı açtığı davayı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) haklı bulmuştu.

Çelik sektörü, DTÖ'nün kararını son derece olumlu bir gelişme olarak görüyor. Bu kararın uygulanmaya başlamasıyla birlikte, firmaların AB pazarındaki kayıplarını telafi edebileceğini düşünüyor.



"Çelik ihracatçısı AB pazarındaki kayıplarını telafi edebilecek."



İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye'nin, DTÖ Paneli'nde haklı bulunmasına ilişkin olarak, "Bu kararın uygulanmaya başlamasıyla umuyoruz ki birçok çelik ihracatçısı firmamız AB pazarındaki kayıplarını telafi edebilecektir." dedi.

"AB'nin uyguladığı yaptırımlar adil değildi"

AA'nın haberine göre, ABD'nin ardından AB'nin korunma tedbiri kapsamında demir çelik sektörüne uyguladığı kota ve ek vergilerin sektörün ihracatına darbe vurduğunu dile getiren Özgener, "Ülkemizle imzalanan serbest ticaret anlaşmaları ve Gümrük Birliği'ne rağmen AB'nin uyguladığı bu yaptırımların adil olmadığı pek çok kez dile getirildi." ifadesini kullandı.