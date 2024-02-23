Dünya Bankası'ndan Türk ihracatçılarına yönelik yeni destek açıkladı Türkiye Yeşil İhracat Projesi'yle yeşil ve iklime uyumlu çözümlere yatırım yapacak ihracatçılara uygun maliyetli ve uzun vadeli finansman desteği açıklandı.

AA

Dünya Bankası, Türk ihracatçıların üretimlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarının azaltımını destekliyor.

Bu destek kapsamında ihracatçıların yeşil dönüşümüne hizmet edecek ve 600 milyon euroluk kredi garantisi desteği verecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, onaylanan 600 milyon euroluk kredi garantisi, Türk ihracatçıların rekabet güçlerini ve ihracat pazarlarını koruyabilmeleri için üretim süreçlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarının azaltılmasının desteklenmesi amacıyla kullanılacak.

Uzun vadeli finansmana yardım edecek

Bu kapsamda yürütülecek Türkiye Yeşil İhracat Projesi, makine, ekipman, ısıtma ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi ve atıkların azaltılması veya geri dönüştürülmesi gibi yeşil ve iklime uyumlu çözümlere yatırım yapacak ihracatçılara uygun maliyetli ve uzun vadeli finansman sağlanmasına yardımcı olacak.

Avrupa Birliği'nin (AB) 2026'dan itibaren karbon yoğun ürünlere tarife uygulayacak olması nedeniyle, emisyon yoğun ürünler üreten ihracatçıların karbon ayak izlerinin azaltılması önem taşıyor.

"İhracatçıların başarısı Türkiye ekonomisi için önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Grubu Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, ihracatçıların başarısının Türkiye ekonomisi için önemine işaret ederken, şu ifadeleri kullandı:

Yeşil dönüşüm, hükümetin en büyük önceliklerinden birisini oluşturuyor. Dünya Bankası, küresel olarak düşük karbonlu bir geleceğe geçişe katkıda bulunacak. Aynı zamanda şirketlerin ve ülkenin rekabet gücünü artıracak bu çabaları desteklemekten memnuniyet duymaktadır.

"Uzun vadeli ticari finansmanı harekete geçirecek"

Uzun vadeli finansmanın, ihtiyaç duyulan yeşil ekonomiye sorunsuz geçişi sağlayacak yatırımlar için kilit önem taşıdığını aktaran Lopez, şunları kaydetti:

Türkiye Yeşil İhracat Projesi, tamamı ihracatçıların yeşil dönüşüm çabalarını desteklemek için kullanılacak yaklaşık 10 yıl vadeli ticari krediler yoluyla 1 milyar euroya kadar uluslararası özel sermayenin bulunması amacıyla Eximbank'a sağlanacak 600 milyon euroya kadar kredi garantisiyle uzun vadeli ticari finansmanı harekete geçirecek. Bu finansman geleneksel piyasa seçeneklerine göre vade ve maliyet bakımından daha uygun olacak ve ihracatçıların karbon emisyonlarını azaltmaları ve yeşil ihracatı arttırmaları için çok ihtiyaç duyulan ivmeyi sağlayacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)