Dünya, bugün Donald Trump'tan yeni vergiler bekliyor

AA

ABD Başkanı Donald Trump, komşu ülkeler ve dünya devleri ile ticaret savaşı başlatacak boyutta restleşmelerin içine girdi.

Piyasalarda gözler Donald Trump'ın yeni gümrük vergilerine çevrildi.

Tüm ülkeleri kapsaması beklenen tarifeler ise bugün açıklanacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın 2 Nisan'da haksız ticaret uygulamalarını tersine çevirecek tarife planını açıklayacağını belirtti.

TARİFELERİN ENFLASYONA ETKİSİ

Tarifelerin enflasyonist baskıları körükleyebileceğinden ve ekonomik büyümeye zarar verebileceğinden endişe duyuluyor.

Analistler, enflasyon endişeleri nedeniyle para politikasında faiz indirimi beklentilerinin ertelenebileceği ifade ediyor.

BEYAZ SARAY'DA BUGÜN ÖNEMLİ KARARLAR ALINACAK

Karşılıklı tarifelerin açıklanacağı ve kabine üyelerinin katılacağı toplantı Beyaz Saray'da düzenlenecek.

"TARİFE PLANI, ABD İŞÇİSİNİN ÇIKARINA"

Karoline Leavitt, "Başkan, ülkemizi onlarca yıldır soyan haksız ticaret uygulamalarını tersine çevirecek bir tarife planını açıklayacak. Bunu Amerikan işçisinin çıkarını korumak için yapıyor." dedi.

"YENİ VERGİLER HEMEN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

Beyaz Saray, tarifelerin kapsamına ilişkin ayrıntıları açıklamadı. Yeni gümrük vergilerinin açıklanmasının ardından hızlıca yürürlüğe gireceği belirtildi.

Leavitt, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD süt ürünlerine yüzde 50, Japonya'nın ABD pirincine yüzde 700, Hindistan'ın ABD tarım ürünlerine yüzde 100 ve Kanada'nın ABD tereyağı ile peynirine neredeyse yüzde 300 gümrük vergisi uyguladığına işaret etti. Başkan Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, tarifelerin tüm ülkeleri kapsayacağını belirtmişti.

YENİ VERGİLER

Avrupa Birliği'nin ABD süt ürünlerine yüzde 50,

Japonya'nın ABD pirincine yüzde 700,

Hindistan'ın ABD tarım ürünlerine yüzde 100,

Kanada'nın ABD tereyağı ile peynirine neredeyse yüzde 300.

Rusya’ya yönelik petrol tarifelerinin yüzde 25 ila 50 arasında artırılabileceği uyarısı yapıldı.

İran ise nükleer anlaşmaya yanaşmadığı takdirde ek gümrük vergileri ve askeri müdahale tehdidiyle karşı karşıya.

Trump, yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 tarife uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladı.

Çin'den yapılan ithalata 4 Şubat itibariyle yüzde 10 gümrük ek vergisi uygulayan Trump, Çin'e yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 20’ye çıkarma kararı aldığını duyurmuştu.

YÜZDE 20 EK VERGİ İDDİASI

The Washington Post'un bugün yayımlanan haberinde Beyaz Saray yetkililerinin ABD'nin ithalatının çoğuna yaklaşık yüzde 20 gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir teklif hazırladığı aktarıldı.



