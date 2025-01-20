Dünya Ekonomik Forumu'nun 'Davos Zirvesi' iş birliği temasıyla toplanıyor

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Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF), yıllık toplantısını her yıl İsviçre'nin Davos kasabasında kasabasında düzenliyor.

Küresel iş dünyası, hükümet, sivil toplum, medya ve akademi dünyasından temsilciler, dünyadaki en acil sorunları ele almak üzere bir araya geliyor

AKIL ÇAĞINDA İŞ BİRLİĞİ

Bu yıl "Akıl Çağında İş Birliği" temasıyla düzenlenen zirveye, 130'dan fazla ülkeden iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi olmak üzere 3 bin katılımcı bekleniyor.

AÇILIŞ BUGÜN, OTURUMLAR 21-24 OCAK'TA

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen zirve kapsamında bu akşam yapılacak açılış ve ödül töreninin ardından, 21-24 Ocak'ta bir dizi oturum gerçekleşecek. Zirveye 130'dan fazla ülkeden iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi olmak üzere 3 bin katılımcı beklenirken, 60'ı devlet başkanı ve başbakan da katılımcılara hitap edecek.

220 OTURUM

Toplantıda büyümenin nasıl yeniden sağlanabileceği, yeni teknolojilerden nasıl yararlanılacağı, sosyal ve ekonomik dayanıklılığı güçlendirme yolları 220 oturumda masaya yatırılacak.

DONALD TRUMP CANLI BAĞLANACAK

ABD'de bugün başkanlık koltuğunu devralacak Donald Trump, 23 Ocak'ta zirveye canlı bağlanacak.

60 DEVLET BAŞKANI KATILACAK

Zirveye, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çin Başbakan Birinci Yardımcısı Ding Şüeşiang, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Matamela Cyril Ramaphosa, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog dahil 60 devlet başkanının katılımı bekleniyor.

SURİYE DIŞ İŞLERİ BAKANI KATILACAK

Ayrıca Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katılacağı zirvedeki toplantılarda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo Iweala, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İcra Direktörü Achim Steiner de yerini alacak.

TÜRK İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ KATILACAK

Zirveye, küresel iş dünyasından 900'u üst düzey yönetici olmak üzere 1600 temsilcinin katılacağı öngörülürken, Türk iş dünyasından birçok temsilci de Davos'ta olacak

DÜNYA EKONOMİK FORUMU NEDİR?

WEF'in temelleri 1971'de ekonomi profesörü Klaus Schwab tarafından atıldı. 1938 yılında Almanya'nın Ravensburg kentinde doğan Schwab, 1971'de WEF'in altyapısını oluşturan Avrupa Yönetim Forumu'nu kurduğunda Cenevre Üniversitesi'nde çok az tanınan bir ekonomi profesörü olarak görev yapıyordu.

Schwab'ın Avrupa Yönetim Forumu'nu kurmasındaki amacı yeteri derecede iyi performans sergileyemeyen Avrupalı şirketlere Amerikan tekniklerini anlatmaktı. Klaus Schwab, aynı zamanda sadece şirket hisse sahiplerinin değil, müşteri, çalışan, faaliyet gösterilen toplum ve hükümetin yer aldığı bir yönetim anlayışı olan "Paydaşlar Yönetim Anlayışı" geliştirdi ve destekledi.

1973 yılının ana olayları olan Sabit Kur Sistemi Bretton Woods'un çökmesi ve Arap-İsrail Savaşı Avrupa Yönetim Forumu'nun yıllık toplantılarının şirket yönetiminden ekonomik ve sosyal sorunlara genişlemesine sebep oldu.

1974'de ilk defa siyasi liderler Davos'a davet edildi ve iki yıl sonra da dünyanın bin büyük şirketi için üyelik sistemi başlatıldı.

1987'de ise Avrupa Yönetim Forumu, WEF oldu ve küresel diyalog merkezi olmaya da başladı. 1988'deki yıllık toplantıda "Davos Deklarasyonu" Türkiye ve Yunanistan tarafından, bu iki ülkeyi savaş eşiğinden döndürmek adına imzalandı.

1989'da Kuzey ve Güney Kore ilk bakanlık düzeyinde toplantılarını yaparken, aynı yıl Doğu ve Batı Almanya Davos'ta birleşmeyi konuştu.