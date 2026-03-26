Dünya geneli 2025 hava kalitesi haritası

Küresel hava kalitesine ilişkin rapor, 2025'te yalnızca 13 ülke ve toprakta güvenli hava standartlarını karşılayabildiğini, kirlilik seviyelerinin ise dünya genelinde kötüleştiğini ortaya koydu.

İsviçre hava izleme ajansı "IQAir" tarafından yayımlanan Dünya Hava Kalitesi Raporu'nda, 143 ülke ve toprakta yer alan 9 bin 446 şehirdeki ölçüm istasyonlarından 2025'te elde edilen veriler analiz edildi.

Buna göre, dünya genelindeki şehirlerin yalnızca yüzde 14'ü, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen ince partikül madde (PM2.5) sınır değerlerini karşılayabildi.

Bu yerler Fransız Polinezyası, Porto Riko, ABD Virjin Adaları, Barbados, Yeni Kaledonya, İzlanda, Bermuda, Reunion, Andorra, Avustralya, Grenada, Panama ve Estonya olarak sıralandı.

Türkiye de ince partikül yoğunluğu açısından yüzde 25 ile orta seviyede yer aldı.

EN KİRLİ ÜLKELER

"En kirli ülkeler" sıralamasında Pakistan, Bangladeş, Tacikistan, Çad ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ilk 5'te yer aldı.

EN KİRLİ VE TEMİZ ŞEHİRLER

"En kirli şehir" Hindistan'daki Loni, "en temiz şehir" Güney Afrika'daki Nieuwoudtville oldu.