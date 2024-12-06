Dünya gıda fiyatları kasımda 19 ayın zirvesine çıktı
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Ekim ayındaki revize 126,9 seviyesinden kasım ayında 127,5'e çıktı.

Ekim'de gıda fiyatları endeksi daha önce 127,4 olarak açıklanmıştı.

NİSAN 2023'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Dünya gıda fiyatları Kasım ayında bitkisel yağ fiyatlarındaki artışın etkisiyle Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

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Aslı Didari
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