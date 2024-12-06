Haberler



Ekonomi



Dünya gıda fiyatları kasımda 19 ayın zirvesine çıktı

Dünya gıda fiyatları kasımda 19 ayın zirvesine çıktı FAO verilerine göre, dünyada gıda fiyatları yükseliyor. Verilen bilgilere göre, kasım ayında dünyadaki gıda fiyatları yüzde 127,5 ile 19 ayın zirvesine çıktı.