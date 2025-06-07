Dünya Saatçilik Günü, Türkiye'den ilan edildi

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Saatçilik mesleği sabır, yetenek, zeka ve süreklilik isteyen bir iş kolu.

Bu önemli mesleği yaşatmak adına "Dünya Saatçilik Günü", Türkiye'den ilan edilerek takvimlere eklendi.

İlk olumlu tepki İsviçre'den geldi.

Dünya saatçilik markalarının merkezi İsviçre, saat sektöründe önde gelen girişimciler Dünya Saatçilik Günü'nü kutlayacaklarını açıkladı.

Akademisyen ve İTO Gözlükçülük ve Saatçilik Meslek Komitesi başkanı Dr. M. Çağrı Gündoğdu'nun girişimleriyle takvime eklenen Dünya Saatçilik Günü ile bir zamanlar olduğu gibi saatlerin yeniden dünyanın merkezi İstanbul'dan ayarlanması hedefleniyor.

SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ

"Namaz vaktinin ve saatin tespit edildiği, küçük çapta astronomi çalışmaları yapılan mekan" olarak tanımlanan "tarihi muvakkithanelerin" restore edilerek yeniden tarihe kazandırması ve "saatleri ayarlama enstitüsü" olarak işlevlerine devam etmesi için çalışmalar devam ediyor.

"İCAT ÇIKARMAYI BAŞARDIK"

Türkiye'nin girişimiyle Dünya Saatçilik Günü'nün ilan edilmesi ve takvimlere eklenmesinin büyük bir başarı olduğunu dile getiren Gündoğdu, şu ifadeleri kullandı: